Административный комплекс духовного управления мусульман появится в Гудауте

Строительство административного комплекса духовного управления мусульман в Гудауте проводится с согласования с районной администрацией и на пожертвования верующих.

СУХУМ, 25 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Строительство административного комплекса духовного управления мусульман началось в Гудауте по улице Дзидзария, об этом рассказал корреспонденту Sputnik председатель Единого духовного управления Абхазии, муфтий Тимур Дзыба.

"Там будут расположены административная часть духовного управления Гудаутского района, классы для занятий по изучению основы религии для всех желающих. Также будет комната для молений. По проекту здание будет не маленьким, в два этажа. В районной администрации уже утвердили, представленный нами план", - отметил Дзыба.

Мусульмане Гудаутского района собираются для моления и изучения основ ислама в помещении, которое находится напротив городского парка имени Сергея Дбар, но это временное пристанище, так как оно не столь вместительное и не соответствует современным стандартам.

"Там проводятся пятничные проповеди, коллективные молитвы, которые посещают мусульмане со всего Гудаутского района, гости страны, военнослужащие. Мы там временно и, конечно, нам не хватает помещения и поэтому мы запланировано строительство полноценного объекта культуры", - сказал Дзыба.

Точные сроки окончания строительства пока неизвестны, так как оно проводится за счет пожертвований, уточнил Дзыба.

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