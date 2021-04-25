Экспорт и инвестиции обсудила делегация Сухума с бизнес-сообществом Краснодара

СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Вопросы экономического взаимодействия между Краснодаром и Сухумом обсудила делегация Сухума в Краснодаре. Об этом сообщает сайт администрации.

Во встрече приняли участие представители управлений инвестиций и развития малого и среднего бизнеса, отдела промышленности, отдела зарубежных связей и протокола администрации Краснодара, представители малого и среднего бизнеса.

Товарооборот Абхазии с Краснодарским краем, несмотря на пандемию и кризис, в 2020 году не уменьшился, заявил на встрече заместитель главы администрации Краснодара Дмитрий Логвиненко.

В свою очередь глава Сухума Беслан Эшба отметил, что продукция Краснодарского края в большей степени представлена в Сухуме и в Гагрском районе. Он подчеркнул необходимость наладить прямые контакты с поставщиками для заключения экспортных контрактов.

"Для нас это очень важно, потому что отражается на себестоимости продукции. При экспортно-импортной сделке ценообразование совершенно другое, особенно если товар идет от производителя. А если привязываться к региональному продавцу, у него уже сформирована цена с учетом НДС. Все это удорожает продукцию, которую мы могли бы приобретать у производителя. Этот вопрос один из основных, который мы хотели бы обсудить", - сказал Беслан Эшба.

Он добавил, что при администрации столицы есть Департамент экономического развития, который может консультировать и сопровождать взаимодействие предпринимателей двух городов. Кроме того, есть горячая линия, по которой специалисты могут отвечать на любые вопросы предпринимателей, консультировать и сопровождать.

"Нужно рассматривать создание новых совместных предприятий на территории Республики Абхазия. Не только Сухум, но и вся республика зависит от внешних поставок, процентов на 80 это все импортная продукция", - проинформировал Эшба.

Директор центра поддержки экспорта Краснодарского края Роман Воротников поддержал идею, отметив готовность оказать содействие в налаживании прямых контактов с экспортерами. Он также назвал Абхазию интересным и перспективным рынком для края.

"По федеральной статистике, у нас свыше полутора тысяч экспортеров в крае. Можем организовать встречи с ними, если пожелает абхазская сторона. Часть таких мероприятий мы проводим при содействии Торгово-промышленной палаты. Если есть такая необходимость, давайте взаимодействовать", - сказал Роман Воротников.

Об экономическом и инвестиционном потенциале краснодарским коллегам и бизнесменам рассказал заместитель главы администрации Сухума Леон Кварчия.

Главный специалист муниципального бюджетного учреждения "Туристско-информационный центр" Татьяна Березенко выразила заинтересованность во взаимодействии в сфере туризма.

Также был затронут вопрос строительства мусорного полигона в Сухуме. Однако краснодарские партнеры выразили заинтересованность проектом полигона по всей Абхазии, а не конкретно одного населенного пункта.

Беслан Эшба отметил, что в Абхазии нет полигона по сбору и сортировке мусора, республика в поисках технических и технологических решений.