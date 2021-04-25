Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 26 апреля

СУХУМ, 25 апр - Sputnik. В понедельник 26 апреля в Абхазии ожидается облачная погода, временами умеренный дождь, переходящий в сильный дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - в норме, будет повышаться.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +13°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70–90%.