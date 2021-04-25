17:36 25 Апреля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.09
  • EUR90.47
Поиск

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 26 апреля

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (77)
11 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/04/19/1032293068.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210425/1032293097/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-ponedelnik-26-aprelya---.html

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона.

СУХУМ, 25 апр - Sputnik. В понедельник 26 апреля в Абхазии ожидается облачная погода, временами  умеренный дождь, переходящий в сильный дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление - в норме, будет повышаться.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С,  днем от +11°С до +16°С.

Температура морской воды +13°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70–90%.

 

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (77)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье
Власть в Белоруссии в экстренной ситуации перейдет совбезу: заявление Лукашенко
График выплат российских пенсий в Абхазии: апрель
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться