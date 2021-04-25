Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 26 апреля

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона.

СУХУМ, 25 апр - Sputnik. В понедельник 26 апреля в Абхазии ожидается облачная погода, временами умеренный дождь, переходящий в сильный дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление - в норме, будет повышаться.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +11°С до +16°С.

Температура морской воды +13°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70–90%.