Мужчина упал с обрыва в селе Верхняя Эшера

СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Мужчина 1993 года рождения упал с 30-метровой высоты отвесного обрыва в селе Верхняя Эшера Сухумского района, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Как отмечают в ведомстве, это произошло в районе крепости Уаз-Абаа.
На место незамедлительно выехали подразделения горно-спасательного отряда и медицинского управления МЧС республики.
Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь. Его доставили на носилках до автотрассы, а затем транспортировали в Республиканскую больницу Сухума.
Детали происшествия не уточняются.