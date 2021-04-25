Мужчина упал с обрыва в селе Верхняя Эшера

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в 16:36 в воскресенье 25 апреля. Спасатели незамедлительно выехали на место.

СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Мужчина 1993 года рождения упал с 30-метровой высоты отвесного обрыва в селе Верхняя Эшера Сухумского района, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

Как отмечают в ведомстве, это произошло в районе крепости Уаз-Абаа.

На место незамедлительно выехали подразделения горно-спасательного отряда и медицинского управления МЧС республики.

Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь. Его доставили на носилках до автотрассы, а затем транспортировали в Республиканскую больницу Сухума.

Детали происшествия не уточняются.