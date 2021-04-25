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Мужчина упал с обрыва в селе Верхняя Эшера

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210425/1032295943/Muzhchina-upal-s-obryva-v-sele-Verkhnyaya-Eshera.html

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в 16:36 в воскресенье 25 апреля. Спасатели незамедлительно выехали на место.

СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Мужчина 1993 года рождения упал с 30-метровой высоты отвесного обрыва в селе Верхняя Эшера Сухумского района, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

Как отмечают в ведомстве, это произошло в районе крепости Уаз-Абаа.

На место незамедлительно выехали подразделения горно-спасательного отряда и медицинского управления МЧС республики.

Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь. Его доставили на носилках до автотрассы, а затем транспортировали в Республиканскую больницу Сухума.

Детали происшествия не уточняются.

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