Сорвавшийся с обрыва в Верхней Эшере мужчина пришел в сознание

Мужчина упал с высоты не менее 30 метров отвесного обрыва в районе крепости Уаз-Абаа в селе Верхняя Эшера Сухумского района 25 апреля.

СУХУМ, 26 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Пострадавший при падении с обрыва пришел в сознание, его перевели из реанимации в отделение нейрохирургии, рассказала Sputnik лечащий врач пациента, нейрохирург Республиканской больницы Есма Джопуа.

"Состояние на момент поступления было тяжелое, он получил сочетанную травму, открытую проникающую черепно-мозговую травму. Также у пациента ушиб головного мозга средней степени тяжести с формированием очагов контузии в левой лобной доле, вдавленный перелом лобной кости слева, перелом свода и основания черепа, множественные переломы костей лицевого скелета, закрытая травма грудной клетки, ушиб легких, сердца. Также у него закрытая травма живота, ушиб почек и травматический шок третьей степени", - подчеркнула доктор.

Состояние пострадавшего врачи оценивают как средней степени тяжести, пациенту проведут дополнительное обследование, проинформировала Джопуа.

"Угрожающего жизни пациента на данный момент ничего нет. Я общалась с пациентом, он сказал, что до травмы помнит, как он сидел за столом с компанией, дальше у него ретроградная амнезия, он не помнит обстоятельства травмы и что было непосредственно перед травмой", - заметила лечащий врач.

Со слов сопровождавших пострадавшего, он отошел справить физиологическую нужду, после чего поскользнулся и упал с обрыва, отметила Есма Джопуа.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 16:36 в воскресенье. По прибытии на место спасатели оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, около полутора километров несли его на носилках до автомобильной трассы, после чего доставили в Республиканскую больницу.

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