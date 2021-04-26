Прогноз погоды в Абхазии на вторник 27 апреля

СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Во вторник 27 апреля в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром возможен дождь, гроза, туман, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +13°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70–90%.