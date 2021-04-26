Прогноз погоды в Абхазии на вторник 27 апреля

СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Во вторник 27 апреля в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром возможен дождь, гроза, туман, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +11°С до +16°С.

Температура морской воды +13°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70–90%.