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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 27 апреля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (78)
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Sputnik Абхазия
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Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления.

СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Во вторник 27 апреля в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром возможен дождь, гроза, туман, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С,  днем от +11°С до +16°С.

Температура морской воды +13°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70–90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (78)

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