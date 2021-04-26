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Ремонтные работы на ИнгурГЭС завершены раньше срока

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ремонт ИнгурГЭС (34)
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Ингурская ГЭС была остановлена на ремонт 20 января. По плану ремонтные работы должны были быть завершены в ночь с 30 апреля на 1 мая.

СУХУМ, 26 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Ремонтные работы на Ингурской ГЭС завершены, сообщил Sputnik председатель правления ИнгурГЭС Леван Мебония.

По его словам, сейчас происходит наполнение тоннеля водой, что займет около двух дней, после чего ГЭС возобновит работу.

Ранее Мебония сообщал, что ГЭС возобновит выработку электроэнергии в ночь с 30 апреля на 1 мая.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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20 января ИнгурГЭС остановили для ремонта деривационного тоннеля, который находился в критическом состоянии. 24 января рабочие приступили к налаживанию коммуникаций, а через два дня к главным работам – бурение и цементирование тоннеля.

Первоначально ремонт тоннеля был запланирован на середину февраля 2021 года, а завершение - на май. Размер потерь из-за утечек воды в тоннеле достигал до 250 миллионов киловатт-часов в год.

Деривационный тоннель на ИнгурГЭС в последний раз ремонтировали в 2006 году. По технике безопасности осмотр состояния тоннеля необходимо проводить каждые пять лет. Сейчас ежегодные потери из-за утечек воды в тоннеле достигают до 250 миллионов киловатт-часов. Это 10% от общей потребляемой Абхазией электроэнергии в год. После реабилитации деривационного тоннеля руководство ИнгурГЭС рассчитывает сократить утечки на 40-50%, что эквивалентно 100 миллионам киловатт-часов в год.

Ремонт обойдется в 45 миллионов евро, из них семь миллионов выделено в качестве гранта Еврокомиссией, и кредит в 38 миллионов предоставил Европейский банк реконструкции и развития (EBRD).

ИнгурГЭС – единственный собственный источник электроэнергии Абхазии. Станцию ввели в эксплуатацию в 1978 году. Плотина высотой 272 метра расположена в Грузии, а турбины и генераторы – на территории Абхазии. Средняя годовая выработка ИнгурГЭС составляет три миллиарда 700 миллионов киловатт-часов.

 

Темы:
Ремонт ИнгурГЭС (34)

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