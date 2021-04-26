Квоты в Парламент и не только: чем будет заниматься "Конгресс народа Абхазии"

О том, что по инициативе Центра социально-экономических исследований в республике будет создано общественное движение "Конгресс народа Абхазии" стало известно 21 апреля на круглом столе "О новой модели избирательной системы".

СУХУМ, 26 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Создание общественной организации "Конгресс народа Абхазии" обусловлено отсутствием взаимодействия между властью и гражданами, сказала экономист Центра социально-экономических исследований Илона Мирцхулава на пресс-конференции 26 апреля.

"Мы заметили отсутствие взаимодействия между исполнительной и законодательной властью, между властью вообще и обществом, ответом на это мы видим организацию "Конгресса народа Абхазии". Наша задача – объединение народа Абхазии, это не какая-то новая политическая сила, не возможность участия в каких-то серьезных решениях, задача состоит в том, чтобы народ Абхазии был един, и чтобы в этом единстве мы решали проблемы нашего развития и будущего", - подчеркнула она.

Затем, Илона Мирцхулава передала слово представителю организационной группы по созданию "Конгресса народа Абхазии", общественному деятелю Давиду Пилия.

"Мы договорились начать работу таким образом, чтобы в низах почувствовали интерес к нашей идее. С этой целью мы побывали в районах и городах Абхазии, встречались с разными людьми, и мы почувствовали, что интерес к объединению людей есть у всех без исключения", - заметил он.

Пилия рассказал, что организационная группа создана для того, чтобы она разработала нормативные документы, по которым будет формироваться будущий "Конгресс народа Абхазии".

"Мы должны стремиться к тому, что люди, которые будут представлять костяк конгресса, должны быть избраны людьми на местах, то есть легитимность организации должна быть очень высока. Как отработать этот механизм, конечно, у нас есть представление, но в этом плане нам предстоит поработать очень скрупулезно, чтобы этот механизм отладить до конца", - сказал представитель организационной группы.

Несмотря на то, что многие вопросы, связанные с созданием и дальнейшей работой "Конгресса народа Абхазии", предстоит решить, некоторые предложения озвучиваются уже сейчас. Одно из них - квотирование в Парламент, чтобы представители национальных меньшинств в стране имели возможность оказаться в законодательной ветви власти, что в свою очередь обеспечит наибольшее выражение интересов населения республики. Чтобы обеспечить формирование сбалансированного состава Парламента, будет предложено проведение выборов по округам, в которых будут выставлены, например, кандидаты армянской национальности, уточнил он.

Помимо этого, должно быть предусмотрено нахождение женщин в Народном Собрании страны, говорит Давид Пилия.

При этом он отметил, что для квотирования необходимо внести поправки в закон о выборах депутата Парламента Абхазии, если парламентарии не поддержат изменений, то этот вопрос будет предложен для проведения референдума.

Создатели "Конгресса народа Абхазии" уверены, что в Парламенте должен быть этнический баланс, а также гендерное равновесие. Подобный опыт может оказаться для Абхазии бесценным, считает Пилия.

Другой член рабочей группы Абесалом Кварчия сказал, что решение о создании "Конгресса народа Абхазии" возникло на базе аналитических исследований в Центре социально-экономических исследований.

"Это не юридическое лицо, оно не будет иметь своего расчетного счета, это будет институт гражданского общества. У нас так сложилось, что все должно решаться сверху, но всегда должна быть какая-то инициатива снизу, все вопросы государство не может решать. Сама идея объединения людей не нова, все успешные государства начинали с объединения народа", - сказал он.

После Илона Мирцхулава уточнила, что "Конгресс народа Абхазии" создается не только для того, чтобы сделать акцент на предстоящие парламентские выборы.

"Наше видение заключается в том, что это будет постоянно действующий орган для решения общих социально-экономических, политических, общественных и других задач нашего государства", - заметила она.

Еще один представитель организационной группы по созданию общественного движения "Конгресс народа Абхазии" Герман Маршан сказал, что идея импонирует своей универсальностью.

"Универсальность состоит в отсутствии разобщенности, национальной, гендерной и религиозной. В основе этого движения стремление, во-первых, выявить существующий потенциал народа Абхазии вне зависимости от его половой, национальной и религиозной принадлежности, и вторым этапом применить этот потенциал во благо нашего общества", - подчеркнул он.

Организационные вопросы, связанные с созданием общественной организации "Конгресс народа Абхазии", возложены на специально созданную группу, состоящую из 25 человек.