Число смертей от COVID-19 в Абхазии достигло 222

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 32 человек из 236 протестированных за сутки в Абхазии.

СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Число смертей от COVID-19 в Абхазии с начала пандемии достигло 222, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.

Пациентка 1939 года рождения с диагнозом коронавирусная инфекция и внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония скончалась в Гудаутской ЦРБ 26 апреля.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 58 человек, у 44 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 32 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 14, в Гагрской ЦРБ - 13, в Ткурчалской ЦРБ 5 пациентов.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 14321 человек. Выздоровели 13479 человек.