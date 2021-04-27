Кабмин Абхазии назначил компенсацию пострадавшим от оползня в Бедии

Оползень, из-за которого пострадала дорога, соединяющая села Бедиа ду, Агубедиа и Бедиа с Ткуарчалом, произошел 15 января. В результате пострадали три семьи, которые остались без дома.

СУХУМ, 27 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий при Кабинете министров Абхазии приняла решение выделить 550 тысяч рублей трем семьям, пострадавшим из-за оползня в селе Бедиа ду. Об этом Sputnik сообщили в пресс-службе правительства.

По сообщению пресс-службы Кабинета министров, пострадавшей от оползня семье Самсония, у которой был разрушен дом, будет выделено 350 000 рублей, семье Анатолия Харчилава и семье Отара Харчилава по 100 000 рублей.

Размеры компенсаций определяются в соответствии с Указом президента Абхазии "Об утверждении порядка выделения бюджетных ассигнований резервного фонда президента Республики Абхазия на осуществление компенсационных выплат физическим лицам, которым был причинен ущерб в результате чрезвычайных ситуаций и (или) стихийных бедствий", согласно которому размер выплат не может превышать 50 000 рублей на одного человека. Средства будут выделены из Резервного фонда президента.

В интервью радио Sputnik жительница села Бедиа ду Марина Самсония, чей дом пострадал при оползне, рассказала, что приобрела новый дом в селе Пшап.

"Мы переехали вместе с детьми и внуками, уже живем в доме, но еще не внесли за него оплату. Надеемся, что государство оплатит покупку. В дом завезли мебель по возможности, и у нас есть скот. Нам попались очень хорошие соседи, чему мы очень рады. Честно говоря, на это мы не рассчитывали. Мы, конечно, помучались, но теперь все хорошо", - сказала она.

По словам главы села Бедиа ду Джумбера Харчилава, еще одна пострадавшая от оползня семья Анатолия Харчилава пока что живет у родственников.

"Они пока в поисках дома, еще не могут найти подходящий, поэтому живут у родственников. Они хотят остаться в селе, поэтому, скорее всего, будут искать дом здесь", - добавил он.

Оползень, из-за которого пострадала дорога, соединяющая села Бедиа ду, Агубедиа и Бедиа с Ткуарчалом, произошел 15 января.

В результате произошло полное обрушение участка автомобильной дороги протяженностью около 100 метров. Согласно данным, предоставленным пресс-службой Кабмина, в случае разрастания оползня может произойти смещение или обрушение опоры линии электропередач Ачгуара-220, которая расположена на гребне небольшого хребта, севернее которого и произошел оползень. Кроме того, масса грунта, движущаяся по склону, уже нависает над руслом реки и может в любое время его перекрыть, образовав затор.

Отмечается, что площадь территории, охваченной оползневыми процессами, составляет порядка 14-15 гектаров. Со временем ожидается разрастание оползня и охват большей территории по бортам.

По сообщению Кабинета министров, стоимость строительства объездной дороги и двух мостов, согласно предложенной Управлением капитального строительства смете, которая прошла государственную экспертизу, составит 17 620 489 рублей.

По словам гендиректора "Абхазберегозащиты" Гурама Харазия, первые опоры и сваи нижнего моста уже поставлены, в течение нескольких дней при хороших погодных условиях будет завершено строительство опор конструкции, после чего планируется забетонировать мост. Он подчеркнул, что для завершения работ необходимо 15 дней хорошей погоды.

Дорога, соединяющая город Ткуарчал с селами района, была восстановлена и заасфальтирована на средства Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Сметная документация составила около 60 миллионов рублей, работы велись с 2017 по 2020 годы.