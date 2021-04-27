Прогноз погоды в Абхазии на среду 28 апреля

Территория Черноморского побережья Республики Абхазия окажется во власти антициклона с северо-запада.

СУХУМ, 27 апр - Sputnik. В среду 28 апреля в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление повышенное, будет медленно понижаться.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +16°С до +21°С.

Температура морской воды +13°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 70–90%.