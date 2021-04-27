Экспорт клубники из Абхазии в Россию могут упростить

Предполагаемый объем экспорта клубники из Абхазии в Россию в этом году составит более одной тысячи тонн.

СУХУМ, 27 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Возможность вывоза клубники из Абхазии в Россию с применением периодического декларирования продукции обсудили в Государственном таможенном комитете во вторник 27 апреля.

"В этом году прогнозируется значительный рост объемов вывоза клубники. В рамках сегодняшней встречи мы готовы выслушать предложения каждого из присутствующих по вопросам упрощения организации таможенного оформления и контроля", - сказал, открывая встречу первый заместитель председателя ГТК Абхазии Аляс Лабахуа.

Начальник главного управления таможенного оформления Джамал Цейба подтвердил, что в этом году планируется рост экспорта клубники из республики.

"Как и все предыдущие годы, основные усилия главного управления таможенного оформления будет направлено на совершенствование путей таможенного администрирования для создания благоприятных условий для ведения внешней экономической деятельности", - отметил он.

Для упрощения таможенных формальностей при экспорте товаров было разработано положение о процедуре периодического таможенного декларирования, подчеркнул Джамал Цейба.

"Согласно данному положению, участники внешне-экономической деятельности пользующиеся подобной формой декларирования товаров, существенно сократили временные затраты, что позволило им снизить расходы и увеличить объемы товарооборота. С использованием периодического таможенного декларирования экспортировано свыше 25 тысяч тонн цитрусовых плодов, что составило более 46% от общего вывезенной сельскохозяйственной продукции в 2020 году", - сказал он.

Также он напомнил, что в конце 2020 года вступил в силу приказ о регионе деятельности структурных подразделений ГТК.

"Распределение выглядит следующим образом – таможенный пост "Псоу", это Гагрский и Гудаутский районы, пост "Сухум", это Сухумский район и Гулрыпшский районы и таможенное управление "Гал" – Очамчырский, Галский и Ткуарчалский районы. Это позволяет участникам внешне-экономической деятельности осуществлять оформление товаров и транспорта по месту ведения бизнеса", - подчеркнул Джамал Цейба.

Чтобы упростить процедуру таможенного оформления товаров, было принято временное положение о применении упрощенного порядка таможенного оформления, добавил он.

После начальник правового отдела ГТК Анна Гогохия обратилась с вопросам к предпринимателю Баталу Авидзба, который занимается производством клубники, относительно прогнозов по вывозу продукции.

"Нам нужно будет совместными усилиями суметь решить вопросы для возможности разгрузки границы, в период курортного сезона", - отметила она.

В ответ предприниматель сказал, что планируется экспортировать до тысячи тонн клубники за указанный период. По его словам, предложенная форма по вывозу упрощает прохождение таможенных формальностей.

Главный специалист-эксперт таможенной службы в Абхазии Максим Титаренко подчеркнул, что в прошлом году из Абхазии в Россию было вывезено 294 тонны клубники.

"Клубника в Абхазии выращивается в теплице и открытом грунте, в связи с тем, что ягода является одной из самых скоропортящихся товаров, ее транспортировка требует особых условий. В ноябре прошлого года нам разрешили периодическое таможенное декларирование", - сказал он.

Ситуация с перевозкой цитрусовых в прошлом году на таможенном посту "Адлер" была критической, скапливалось больше двухсот автомобилей в сутки, отметил Титаренко и добавил, что когда заработало периодическое декларирование, скопление машин пошло вниз.

"Когда нам стало известно о том, что сезон клубники в 2021 году будет минимум в три раза выше, чем в 2020 году, то мы стали инициаторами проведения этой встречи. Главная наша цель, чтобы клубника перемещалась с применением периодического таможенного декларирования. В чем смысл? Если подана периодика, то там есть период ввоза – месяц, когда мы работали по предварительным декларациям, ввозить могли только по рабочим дням с 9 до 18 часов, и в ночное время перевозить не было возможности", - рассказал специалист.

Исходя из того, что клубника - скоропортящийся продукт, товар не может простаивать на границе долгое время, особенно в летний период. Поэтому, периодическое декларирование позволит планировать график поставки в ночное, в дневное время, в выходные или праздничные дни, заметил он.

Все документы предприниматели оформляют заранее, чтобы их продукция не задерживалась, подчеркнул Максим Титаренко.

Представитель таможенной службы России в Абхазии Константин Козлов заметил, что предварительное декларирование позволит избежать очередей на границе, так как процедура позволяет подать декларацию и в течение месяца вывозить клубнику, не прибегая к помощи таможенников. Российская таможня готова оформлять товарные партии клубники по новому порядку, заключил Козлов.