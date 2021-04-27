График веерных отключений электричества в Абхазии отменен

На всей территории Абхазии с 13 апреля действовал график веерных отключений электричества на три часа в сутки.

СУХУМ, 27 апр - Sputnik. График веерных отключений электричества по всей территории Абхазии отменен, ИнгурГЭС запущена ранее запланированного срока, об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".

Как отмечает пресс-служба, в течение недели энергосистема республики будет работать в тестовом режиме, поэтому возможны незначительные перебои в подаче электроэнергии.

Ингурская ГЭС была остановлена на ремонт 20 января. По плану ремонтные работы должны были быть завершены в ночь с 30 апреля на 1 мая, однако, как сообщал ранее Sputnik председатель правления ГЭС Леван Мебония, ремонт завершился с опережением.

© Sputnik Ингур ГЭС

На период остановки ИнгурГЭС Абхазия получала переток электричества из России. В пресс-службе "Черноморэнерго" уточнили, что в течение нескольких часов система будет полностью запущена, и Абхазия будет "питаться" от ГЭС.

Деривационный тоннель на ИнгурГЭС в последний раз ремонтировали в 2006 году. По технике безопасности осмотр состояния тоннеля необходимо проводить каждые пять лет. Сейчас ежегодные потери из-за утечек воды в тоннеле достигают до 250 миллионов киловатт-часов. Это 10% от общей потребляемой Абхазией электроэнергии в год. После реабилитации деривационного тоннеля руководство ИнгурГЭС рассчитывает сократить утечки на 40-50%, что эквивалентно 100 миллионам киловатт-часов в год.

ИнгурГЭС – единственный собственный источник электроэнергии Абхазии. Станцию ввели в эксплуатацию в 1978 году. Плотина высотой 272 метра расположена в Грузии, а турбины и генераторы – на территории Абхазии. Средняя годовая выработка ИнгурГЭС составляет три миллиарда 700 миллионов киловатт-часов.

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