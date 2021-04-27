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Диагноз COVID-19 зафиксирован у 87 человек за сутки в Абхазии

© Sputnik / Евгений Биятов
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1280)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210427/1032310277/Diagnoz-COVID-19-zafiksirovan-u-87-chelovek-za-sutki-v-Abkhazii.html

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 14408 человек. Зарегистрировано 222 летальных случая. Выздоровели 13479 человек.

СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 87 человек из 355 протестированных за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 58 человек, у 44 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 32 пациентов – средней степени тяжести.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID - 19 в Абхазии

В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 16, в Гагрской ЦРБ - 10, в Ткурчалской ЦРБ 5 пациентов.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1280)

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