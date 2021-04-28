Фестиваль "Библионочь" пройдет в Абхазии в четвертый раз

Всемирная акция "Библионочь. Через книги к звездам", призванная популяризировать чтение, впервые состоялась в Сухуме в 2017 году.

СУХУМ, 28 апр – Sputnik, Селма Базба. Фестиваль "Библионочь" состоится в Национальной библиотеке Абхазии 28 апреля в 12:00, - сообщил Sputnik директор библиотеки Борис Чолария.

Гости события смогут поучаствовать в викторине "О книге и библиотеке", посетить выставку "Литературное путешествие по книжной галактике". Состоится творческий вечер молодых талантов "И пробуждается поэзия во мне". Арт-студия "Мухус" проведет выставку рисунков "Я рисую Космос". Посетителям фестиваля покажут фильмы "Время первых" и "Семь новелл" Михаила Лакрба. В программу входит выступление балетной студии "Золушка". Акция "Библионочь" продлится сутки и завершится 29 апреля в 12:00.

У всех участников события будет возможность пообщаться с доцентом АГУ, принимающим активное участие в жизни библиотеки, Расимом Камлия.

"Проект "Библионочь" является международным. Его проводят во многих странах мира. Несмотря на широкую географию этой акции, выбирается одна общая тема. В этом году событие посвящено 60-летию полета в космос Юрия Гагарина. В наше время активно развиваются новые технологии. Дети с ранних лет пользуются мобильными устройствами и другими различными приборами. Как никогда раньше, чувствуется необходимость прививать любовь детей к чтению. Международный проект в этом году посвящен теме космоса, и эта тема косвенно связана с Абхазией. Ведь до первого полета, совершенного человеком, в космос отправили обезьян. Опыты над эти животными проводились в Абхазии", - рассказал в интервью радио Sputnik Расим Камлия.

Директор Национальной библиотеки отметил, что во время мероприятия будут соблюдены меры социальной дистанции.

"Ситуация с пандемией коронавируса никак не повлияла на проведение ежегодного книжного фестиваля. Национальная библиотека Республики Абхазия имени И. Г. Папаскир располагает большими площадями, около пяти тысяч квадратных метров. Программа "Библионочи" будет распределена по четырем этажам здания, участники и гости мероприятия будут находиться в широких, проветриваемых комнатах. Все правила безопасности будут соблюдены", - сказал он.

"Библионочь" - это социально-культурная акция, посвященная чтению. Акция ежегодно проходит в Абхазии. В эту ночь библиотеки расширяют время и формат своей работы. Впервые фестиваль "Библионочь" прошел в Абхазии в мае 2017 года и привлек внимание сотен жителей и гостей республики. Событие не состоялось в 2020 году в связи с эпидемиологической обстановкой.