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Прокуратура Сухума возбудила дело о присвоении денежных средств

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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По факту проверки, проведенной Управлением по надзору за исполнением законодательства Генпрокуратуры Абхазия, установлено присвоение суммы в размере почти полтора миллиона рублей.

СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело №321/810 по факту присвоения денежных средств в особо крупном размере, в отношении бывшего главного бухгалтера Управления образования администрации Сухум Джалиты Чаниа. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Джалита Чаниа с 23 января 2017 года по 17 мая 2019 года являясь Главным бухгалтером  и начисляя заработную плату сотрудникам Управления образования и подведомственным учреждениям, при составлении бухгалтерской отчетности о начислении заработный платы вносила в реестры данные сотрудников, уже освобожденных от занимаемых должностей.

Также Чания неправомерно зачисляла денежные средства на зарплатные карты сотрудников сверх размеров, начисленных в соответствии с расчетно-платежными ведомостями по начислению заработной платы.

Далее, имея доступ к зарплатным картам сотрудников указанного ведомства, обналичивала деньги. За обозначенный период времени, ею было похищено денежных средств на общую сумму 1 436 014,32 рублей.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные и процессуальные мероприятия.

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