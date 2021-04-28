Исторические открытия: итоги проекта "Тайны Великой Абхазской стены"

Исследовательская экспедиция абхазских археологов "Тайны Великой Абхазской стены" началась в июле 2019 года. На пресс-конференции в Sputnik участники экспедиции рассказали об итогах археологических раскопок.

На первом этапе ученые занимались фиксацией башен и стен, на втором этапе приступили к раскопкам на уже заранее выбранных объектах. На втором этапе по решению участников экспедиции исследования проводились в селе Хиацха Галского района, в селе Джгерда Очамчырского района и в селе Мерхеул Гулрыпшского района.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Удивительные находки

По мнению руководителя исследовательского проекта Шандора Кайтан, проведенная работа может считаться одним из самых масштабных исследований Великой Абхазской стены, так как было проведено комплексное археологическое изучение.

"Материал очень интересен, разнообразен, мы имели возможность сравнивать археологические и керамические, металлические, костные материалы с другими материалами, которые были найдены и ранее", - добавил он.

По словам участника экспедиции, археолога Дмитрия Счастного, в каждой из трех локаций группа работала по 10 дней.

В селе Хяцха была найдена часть крепости, которую ученые изначально приняла за стену. На территории крепости впервые была обнаружена строительная керамика, которая ранее не фиксировалась в памятниках Великой Абхазской стены, а внутри крепости было найдено захоронение.

В селе Джгерда была найдена башня, которые участники экспедиции называют уникальной. "В отличие от других классических башен с четырьмя стенами, эта башня с одной стороны прислонена к скале и находится на 30-метровом обрыве. Слева от нее отходит добавленная площадка, с которой открывается вид на дорогу, которая, возможно, была под охраной этого сооружения", - рассказал Счастный.

Внутри башни были найдены жернова (один из основных элементов мельницы – ред.), которые удалось склеить, два наконечника стрел, расплавленные кусочки пулелейки (инструмент для отливки свинцовых пуль – ред.), два ножа, шило, железные гвозди, петелька от замка и железный наконечник.

"На найденных артефактах разнообразный орнамент – косые порезы, волнистые линии, многорядная волна", - добавил Счастный.

Неожиданные открытия были сделаны и в Мерхеулской крепости, где удалось найти не только обломки поливной керамики, но и отверстие в центре пола, глубиной полметра. Ученые предполагают, что в отверстие вставлялась балка, но для чего именно, пока что не известно.

В Мерхеулской крепости также была найдена пулелейка, но в этот раз абсолютно целая. Настолько целая, что ученые даже смогли использовать ее по назначению и в качестве эксперимента отлили свинцовую пулю.

Найденная в Мерхеуле поливная керамика датирована примерно XVII веком, но, по словам Шандора Кайтан, это не значит, что вся Великая Абхазская стена была построена в это время, так как найденные ранее артефакты датируются от X века.

"Самое главное, к чему мы пришли, развеяли теорию, что памятники Великой Абхазской стены скудны на археологический материал. Стало очевидно, что археологический материал присутствует, и нужны дальнейшие исследования", - сказал Счастный.

Ждут новые открытия

Научный руководитель археологических раскопок на Джгердском участке Великой Абхазской стены Гарик Сангулия не раз сам участвовал в археологических раскопках совместно с историком Юрием Вороновым, которого многие коллеги считают главным экспертом в изучении памятника.

Он отметил, что самым малоисследованным участком стены является восточная часть республики, начиная от Ткуарчала.

"Благодаря этой экспедиции уточнилось и подтвердилось многое. Но теперь нужно исследовать, начиная с Ткуарчала. Потому что у нас разнятся исторические точки зрения. Одна точка зрения сокращает стену в район Очамчыры, через село Бедиа. Эта версия не опровержена и не доказана. Это плохо, потому что по всем нашим данным – это не так. От Ткуарчала до Ингура есть обозначенные памятники, в числе них находятся ингурские. Там нужно проводить исследование", - сказал он.

По словам научного руководителя проекта "Тайны Великой Абхазской стены" Олега Бгажба, Великую Абхазскую стену нужно воспринимать не как сплошную Китайскую стену, а как сплошную линию обороны, длинной примерно в 100 километров. Бгажба считает, что стена охраняла Абхазскую дорогу, описанную в грузинских летописях XI века.

По мнению ученого, осталось еще много вопросов, на которые археологам предстоит ответить, но для этого необходимо дальнейшее финансирование.

"В археологическом плане у нас сложное положение, археологи не выходят в поле, а без этого ничего из себя не представляют. Им приходится пристраиваться к российским исследовательским группам, но у них свои планы, а у нас свои. Если это положение не исправить, будет тяжело", - сказал он.

Материальную поддержку проекту "Тайны Великой Абхазской стены" оказал фонд "Амшра", информационный партнер – Sputnik Абхазия.

Большая часть найденных в ходе экспедиции артефактов будет передана на хранение в Абхазский государственный музей.