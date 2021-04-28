Прогноз погоды в Абхазии на четверг 29 апреля

Погодообразующие факторы на Черноморском побережье Абхазии существенно не изменятся, сохранится влияние южного отрога антициклона с северо-запада.

СУХУМ, 28 апр - Sputnik. В четверг 29 апреля в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и днем без осадков, к вечеру, местами, возможен кратковременный дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление повышенное, будет медленно понижаться.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +18°С до +23°С.

Температура морской воды +13°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 70–90%.