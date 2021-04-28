Прогноз погоды в Абхазии на четверг 29 апреля

СУХУМ, 28 апр - Sputnik. В четверг 29 апреля в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и днем без осадков, к вечеру, местами, возможен кратковременный дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное, будет медленно понижаться.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +18°С до +23°С.
Температура морской воды +13°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70–90%.