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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 29 апреля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (80)
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Sputnik Абхазия
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Погодообразующие факторы на Черноморском побережье Абхазии существенно не изменятся, сохранится влияние южного отрога антициклона с северо-запада.

СУХУМ, 28 апр - Sputnik. В четверг 29 апреля в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и днем без осадков, к вечеру, местами, возможен кратковременный дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление повышенное, будет медленно понижаться.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С,  днем от +18°С до +23°С.

Температура морской воды +13°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 70–90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (80)

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