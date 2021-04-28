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"Независимый": российский сериал с абхазским "акцентом" снимают в республике

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Съемочная группа состоит в основном из местных жителей, в каст проекта попал и один из сотрудников Sputnik Абхазия.

СУХУМ, 28 апр – Sputnik. В Абхазии приступили к съемкам первого абхазского комедийного  сериала "Независимый", продюсером и исполнителем главной роли которого стал Тимур Тания.

"Эта история обычного человека, который столкнулся с несправедливостью, исходящей от власти. Сериал не столько про политику, сколько про людей, потому что во власти сидят тоже люди, и естественно мир вокруг него - это его семья, друзья, наш менталитет, какие мы, почему мы плохие, почему хорошие, то есть это некий поиск", - сказал в интервью "Абаза-ТВ" соавтор сценария сериала "Независимый" Руслан Шакая.

В съемках сериала принял участие и Sputnik Абхазия, шеф-редактору Дмитрию Нездоровину предложили роль посла, и он не отказался.

"Мы всегда пользуемся возможностью представлять Sputnik Абхазия не только в эфире и в интернете своими медиапродуктами, но и поддерживаем личным участием интересные творческие, общественные, образовательные, гуманитарные и международные проекты. Вот теперь, так вышло, проникли и в кинематограф. Сомнения, конечно, были, шутка ли сыграть посла огромной мировой державы, но команда фильма была очень убедительна, и спасибо, что вселила в меня уверенность. Актерский хлеб очень трудный, даже физически. После первой смены у меня гудели ноги, ныла спина - с площадки нельзя просто так сбежать, и резало глаза от нескольких часов проведенных на ласковом апрельском, но беспощадном абхазском солнце", - отметил Нездоровин.

Сериал "Независимый" будет состоять из десяти серий, первые четыре из них уже написаны и две серии уже снимаются. Проект одобрен и финансируется российской видеоплатформой "Start".

"Сериал будет показываться на площадке "Start", им сценарий понравился, и они финансируют съемки, естественно не без участия всех наших местных структур, МЧС, МВД, СГБ, Минобороны, практически вся Абхазия нам помогает", - поделился Тимур Тания.

Съемочная группа на 70% состоит из жителей Абхазии, привлечь из России пришлось только гримеров, художников по свету, звукорежиссеров и пиротехников.

Российский актер кино и телевидения Ашот Кещян, участвующий в съемках сериала, родом из Абхазии.

"Я планировал на Пасху приехать домой в Гагру, билеты взял, потом Тимур Тания позвонил и сказал, что я утвержден на роль в сериале. И вот сейчас идет третья смена, снимаемся в замечательном проекте", - сказал актер в интервью "Абаза-ТВ".

Съемочным процессом руководит режиссер Тимур Квеквескири, ориентировочно, съемки сериала "Независимый" завершатся к концу лета. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
Съемки фильма - Независимый

Тимур Тания, Тимур Квеквескири и Руслан Шакая известны по выступлениям за знаменитую команду КВН "Нарты из Абхазии", юмористических проектов "Алаф клаб", "Баша-маша", по фильму "Спасибо деду за Победу" и многим другим проектам.

Тимур Квеквескири - режиссер кинокартины "Отец", снятой по мотивам одноименной новеллы Михи Лакрба. Картина получала признание на международных фестивалях за пределами страны.

 

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