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Коронавирус подтвердили у 53 человек за сутки в Абхазии

© Sputnik / Максим Захаров
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1281)
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 14461 человек. Зарегистрировано 222 летальных случая. Выздоровели 13517 человек.

СУХУМ, 28 апр - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 53 человек из 270 протестированных за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

© Sputnik
COVID - 19 в Абхазии
 

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 50 человек, у 40 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 15 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 17, в Гагрской ЦРБ - 16, в Ткурчалской ЦРБ 7 пациентов.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1281)

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