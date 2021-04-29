Глава "Черноморэнерго" рассказал о проблемах энергетики

Переток электроэнергии из России в Абхазию завершен, республика получает электричество от ИнгурГЭС, ремонт на которой был завершен с опережением 26 апреля.

СУХУМ, 29 апр – Sputnik. Глава "Черноморэнерго" Михаил Логуа в интервью Абхазскому телевидению рассказал о работе, которую проводит предприятие после запуска ИнгурГЭС и об основных задачах, стоящих перед отраслью.

Так, он напомнил, что пропускная способность высоковольтной линии "Ачгуара" ограничена, если нагрузки будут превышать допустимые нормы, линия снова может подвести. В период перетока из России, республика получала электричество по линиям "Псоу-220", "Гячрыпш-110" и "Кавкасиони", после запуска ИнгурГЭС энергия снова идет через "Перепадную-1" и "Ачгуару", отметил Логуа.

В среду, 28 апреля, в Москве состоялась встреча вице-премьера, министра экономики Абхазии Кристины Озган с замминистра энергетики России Евгением Грабчаком. По итогам встречи пресс-служба Минэка сообщила, что поставка материалов для ремонтных работ на высоковольтной линии "Ачгуара" будет осуществлена в ближайшие дни. При этом Минэнерго РФ готово оказать техническую поддержку, чтобы работы были исполнены в кратчайшие сроки.

Михаил Логуа также затронул тему борьбы с незаконным потреблением электричества майнинговыми фермами. Он подчеркнул, что эта проблема формировалась на протяжении многих лет и обрела системный характер.

"Осенью мы хорошо отработали, нагрузки резко спали, они периориентировались за короткий срок, и нагрузки вернулись к тем показателям, которые были ранее. Под новый год операторы сотовой связи снизили потребление на 60-70 мегаватт, но к 3 января нагрузки были запредельными", - отметил руководитель "Черноморэнерго".

После создания штабов в районах, которые начали бороться с незаконным потреблением электричества, объемы потребления упали, но спустя некоторое время они снова выросли.

"Это все говорит о том, что в противовес надо выстраивать такую же систему", - считает он.

Логуа добавил, что специалисты "Черноморэнерго" занимаются профилактикой подстанций, по республике их более сорока, и большая часть из них нуждается в ремонте.

"Начали с Гагрского района, пройдем всю Абхазию, такие же работы мы будем проводить по распределительным сетям. Есть еще целый комплекс мероприятий, которые нужно проводить", - сказал он.

Для того, чтобы привести в порядок энергетическую отрасль в стране, нужны вложения в пять миллиардов рублей, отметил Логуа. Он также сообщил, что несмотря на то, что в республике действовали ограничения на подачу электричества, в сравнении с прошлым годом показатели потребления были больше.

Веерные отключения электричества завершились по всей республике 26 апреля, когда с опережением закончился ремонт в деривационном тоннеле ИнгурГЭС. Тем не менее "Черноморэнерго" предупредило население, что в течение недели возможны незначительные перебои в подаче электроэнергии.