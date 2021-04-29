Инициативная группа выйдет на митинг в случае непринятия закона о декларировании доходов

Президент Абхазии инициировал внесение дополнительных поправок в закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами".

СУХУМ, 29 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Инициаторы принятия закона о декларировании доходов публичными служащими и депутатами выйдут на несанкционированный митинг в случае непринятия закона до 1 мая, сказала представитель инициативной группы за принятие антикоррупционного закона Наира Амалиа во время пресс-конференции в АРСМИРА.

Поправки к закону о декларировании были приняты депутатами Парламента республики в первом чтении еще в конце марта. Основные поправки коснулись круга лиц, которые попадают в категорию "члены семьи декларанта", ими стали: супруг, супруга, несовершеннолетние и совершеннолетние дети, родители, родные братья и сестры, находящиеся на иждивении декларанта.

Однако позже из это списка депутатами была изъята категория "совершеннолетние дети декларантов". С этим изъятием в том числе не согласны представители инициативной группы.

В конце апреля стало известно, что Администрация президента предложила новые поправки в законопроект, принятый в первом чтении.

Администрация главы государства обратила внимание на то, что действующая редакция закона предусматривает понятие "государственный служащий", которое распространяет нормы закона в том числе на должностных лиц.

Как отмечают в Администрации президента, все государственные служащие являются должностными лицами и разграничить эти понятия в данной редакции невозможно, соответственно непонятно, кто является декларантом.

"Президент с помощью своего представителя в Парламенте спустил поправки в закон о декларировании. То есть они не могут определить, кто же такие госслужащие. В законе, принятом в прошлом году, в пункте 4 статьи 2 четко указано, кто такие иные должностные лица. Зачем сейчас нужны опять разъяснения или вносить какие-то поправки, закон был принят в прошлом году, было собрано 13 тысяч подписей, это требование народа. Если они не знают, кто такие госслужащие, мы готовы туда прийти с юристами и написать им большой список", - подчеркнула Амалиа.

По ее словам, учителя и уборщицы не должны декларировать свои доходы, так как они не обладают функциями контроля, не принимают административно-хозяйственных, кадровых и финансовых решений.

"Они обыкновенные бюджетники, которые являются госслужащими, какие еще определения нужны, чтобы этот закон вступил в силу – абсолютно никаких", - подчеркнула она.

Амалиа отметила, что инициаторы принятия антикоррупционного законодательства оставляют за собой право на проведение несанкционированного митинга в поддержку принятия закона.

"Мы не будем ни у кого спрашивать в следующий раз, а можно ли нам разбить палатки. Или они принимают закон, или мы говорим, что мы выходим на митинг, в нашу группу периодически приходят новые люди", - сказала активистка.

Также она добавила, что представители инициативной группы выступают за то, чтобы в круг декларантов входили все члены семьи чиновника.

"Закон не нужно обрезать, его уже обрезали, вычеркнув несовершеннолетних детей декларанта. Если чиновник не будет декларировать всю свою семью, тогда в чем смысл принимать эту декларацию", - говорит она.

По словам Наиры Амалиа, закон должен вступить в силу до 1 мая, если этого не произойдет, инициативная группа будет готовить проведение митинга. "Мы будем выходить и на референдум и докажем этой власти, что закон будет работать, и народ хочет этот закон", - отметила она.

Представитель инициативной группы за принятие антикоррупционного законодательства Нугзар Аргун сказал, что стране необходим действующий закон о декларировании.

"Нужно принять необходимые шаги, принять закон о декларировании, закон о конкурсном подборе кадров. Еще в 2006 году я писал о необходимости принятия закона о госслужбе, как одного из ключевых законов, чтобы хоть какой-то порядок навести в стране именно в чиновничьих рядах, потому что проблема вся там. Поэтому у нас нет ни экономики, ни развития", - сказал Аргун.

Депутаты Парламента Абхазии 31 марта приняли поправки в закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами" в первом чтении.

На заседании 12 марта парламентарии не приняли во втором и окончательном чтении поправки в закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами".

Согласно закону о декларировании, кандидаты в президенты и депутаты республики должны предоставлять декларацию не только в избирательную комиссию, но и в Министерство по налогам и сборам для последующей публикации на сайте ведомства.

При этом чиновник должен представить декларацию в течение 30 дней со дня вступления в должность. Кроме того, кандидаты в президенты и кандидаты в депутаты будут представлять декларацию не только в ЦИК, но и в Министерство по налогам и сборам для последующего опубликования на официальном сайте министерства. Данные, отраженные в декларациях, будут размещены на официальных сайтах и предоставлены СМИ.