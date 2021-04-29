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В Абхазии запустят проект для поиска останков солдат Великой Отечественной

© Sputnik / Асмат Цвижба
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Проект "Кавказский фронт" посвящен 80-летию битвы за Кавказ в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

СУХУМ, 29 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба встретился с авторами и участниками проекта "Кавказский фронт" в четверг 29 апреля.

Военно-патриотический проект "Кавказский фронт" нацелен на поиск мест захоронения солдат Великой Отечественной войны, погибших на территории Абхазии, и медиаосвещение деятельности в рамках проекта.

"Наша цель – поиск, идентификация и достойное перезахоронение останков погибших советских солдат. Около 40 тел уже перезахоронено, нужно продолжить программу и масштабно подойти к вопросу. Главная задача - увековечить память и предотвратить фальсификацию исторических фактов", - сказал он.

Посол России в Абхазии Алексей Двинянин отметил, что дипломатическое ведомство готово оказать помощь в реализации проекта.

Макс Альперт
Абхазия в Великой Отечественной войне

"Посольство России в Абхазии придает очень большое значение сохранению исторической памяти, для меня большая честь принять участие в проекте. Очень важно поддерживать патриотическое воспитание, так как предпринимаются попытки переписать историю Российской Империи, Советского Союза. Нужно сосредоточиться на том, чтобы будущее поколение знало об истории своих государств и чтобы наши народы смотрели в будущее как стратегические партнеры, не забывая историю", - добавил он.

Руководитель проекта Сергей Серкин рассказал, что идея создания "Кавказского фронта" появилась еще в сентябре. Было решено разделить работу в рамках проекта на три сферы – военно-поисковые работы, медиаосвещение и молодежно-просветительская деятельность.

По его словам, уже созданы две поисковые группы из 18 и 23 человек, куда включены не только поисковики, но и медиагруппы, чтобы оперативно выпускать информацию, в том числе через российские и зарубежные СМИ. Будет создан единый инфоцентр, через который будет распространяться вся информация.

В этом году будут проведены недельные поисковые работы мест захоронения и останков на Санчарском и Марухском перевалах.

"Мы хотели бы пригласить в этот проект граждан ФРГ и Австрии, потому что их предки там тоже лежат. Да, они пришли без спроса, они враги. Но они могут забрать своих павших и помочь нам своими ресурсами, к тому же, благодаря им, мы сможем выйти на международный уровень освещения", - сказал он.

Заместитель министра обороны Абхазии Нодар Авидзба подчеркнул, что военно-патриотическое воспитание всегда являлось приоритетным для Министерства обороны, и они готовы принять участие в проекте. Заместитель начальника седьмой военной базы Виктор Сергеенко также отметил, что за военнослужащими базы закреплено около 37 памятников ВОВ, где они проводят расчистку. Также солдаты помогают и принимают участие в поисковых работах и готовы продолжать деятельность далее.

В конце встречи вице-президент обратился к собравшимся с просьбой разработать и определиться с местом установки единой братской могилы и памятника советским воинам, павшим в Абхазии.

Более 55 тысяч жителей Абхазии воевало на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулось с полей сражений. 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.

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