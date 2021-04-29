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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 30 апреля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (81)
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Sputnik Абхазия
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На территории Черноморского побережья Республики Абхазия сохранится влияние отрога антициклона с северо-запада.

СУХУМ, 29 апр - Sputnik. В пятницу 30 апреля в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром возможен туман с моросью, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление - 761 миллиметр ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С,  днем от +17°С до +22°С.

Температура морской воды +13°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 70–90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (81)

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