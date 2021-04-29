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Стала известна дата поставки первой партии "Спутник V" в Абхазию

© Sputnik Табылды Кадырбеков
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1282)
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Sputnik Абхазия
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В настоящее время российская вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена в 60 странах с общим населением около трех миллиардов человек.

СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Первая партия российской вакцины "Спутник-V" прибудет в Абхазию в пятницу 30 апреля, сообщает пресс-служба президента республики.

Первая партия будет состоять из 6500 доз.

В пресс-службе Минздрава отметили, что дата начала вакцинации пока неизвестна.

Как ранее заявлял в интервью ТАСС Аслан Бжания, первыми вакцинированы будут врачи, а другие категории будут привиты по рекомендациям Координационного штаба по защите населения, скорее всего, это будут педагоги, работники туристической отрасли.

Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная Минздравом России в августе 2020 года, получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 60 странах с общим населением около трех миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1282)

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