Россиянина будут судить в Абхазии за сбыт наркотиков

Мужчина намеревался распространить закладки с метадоном на территории Республики Абхазия. У него было изъято 180,5 грамм наркотика.

СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Уголовное дело в отношении гражданина России Германа Телегина передано в суд Галского района, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

Мужчину обвиняют в незаконном приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта, а равно сбыте наркотических средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

По данным следствия, Телегин в 2020 году, находясь на территории России, через мессенджер Telegram вступил в преступный сговор с неустановленным следствием лицом, чтобы организовать незаконный оборот наркотических средств на территории Абхазии.

Телегину предложили распространять в республике закладки, за каждую реализованную ему обещали 500 рублей.

Уже 17 марта 2021 года он приехал в Абхазию на своем автомобиле марки BMW и поселился в частном гостевом доме. Все от того же неустановленного лица он получил данные геолокации места нахождения наркотического веществ. 22 марта Телегин направился в село Каман и забрал там наркотики для реализации.

Затем он прибыл в Галский район, где в лесном массиве села Реп успел сделать девять закладок, пока его не задержали сотрудники милиции.

Телегина задержали с поличным 23 марта этого года сотрудники УКОН совместно с СОБР МВД. У него изъяли 180,5 грамм метадона. В общей сложности в результате проводимых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции изъяли 390 свертков, предназначенных для продажи на территории Абхазии.