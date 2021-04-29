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Россиянина будут судить в Абхазии за сбыт наркотиков

© Sputnik / Виталий Белоусов
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210429/1032324157/Grazhdanina-Rossii-budut-sudit-v-Abkhazii-za-sbyt-narkotikov.html

Мужчина намеревался распространить закладки с метадоном на территории Республики Абхазия. У него было изъято 180,5 грамм наркотика.

СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Уголовное дело в отношении гражданина России Германа Телегина передано в суд Галского района, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

Мужчину обвиняют в незаконном приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта, а равно сбыте наркотических средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

По данным следствия, Телегин в 2020 году, находясь на территории России, через мессенджер Telegram вступил в преступный сговор с неустановленным следствием лицом, чтобы организовать незаконный оборот наркотических средств на территории Абхазии.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Дело закладчика метадона передано в суд Гагрского района

Телегину предложили распространять в республике закладки, за каждую реализованную ему обещали 500 рублей.

Уже 17 марта 2021 года он приехал в Абхазию на своем автомобиле марки BMW и поселился в частном гостевом доме. Все от того же неустановленного лица он получил данные геолокации места нахождения наркотического веществ. 22 марта Телегин направился в село Каман и забрал там наркотики для реализации.

Затем он прибыл в Галский район, где в лесном массиве села Реп успел сделать девять закладок, пока его не задержали сотрудники милиции.

Телегина задержали с поличным 23 марта этого года сотрудники УКОН совместно с СОБР МВД. У него изъяли 180,5 грамм метадона. В общей сложности в результате проводимых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции изъяли 390 свертков, предназначенных для продажи на территории Абхазии.

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