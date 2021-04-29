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Еще 33 новых случая COVID-19 зафиксировано в Абхазии за сутки

© Sputnik / Кирилл Каллиников
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1283)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210429/1032325856/Esche-33-novykh-sluchaya-COVID-19-zafiksirovano-v-Abkhazii-za-sutki.html

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 14494 человека. Зарегистрировано 222 летальных случая. Выздоровели 13517 человек.

СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Диагноз коронавирус был подтвержден у 33 человек из 231 протестированного за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID - 19 в Абхазии
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 42 человек, у 40 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 12, в Гагрской ЦРБ - 17, в Ткурчалской ЦРБ 7 пациентов.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1283)

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