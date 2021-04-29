Еще 33 новых случая COVID-19 зафиксировано в Абхазии за сутки

В Абхазии 20:27 29.04.2021 (обновлено 22:24 29.04.2021) Получить короткую ссылку 332 0 0
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 14494 человека. Зарегистрировано 222 летальных случая. Выздоровели 13517 человек.
СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Диагноз коронавирус был подтвержден у 33 человек из 231 протестированного за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
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Sputnik / Леон Гуния
COVID - 19 в Абхазии
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 42 человек, у 40 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 12, в Гагрской ЦРБ - 17, в Ткурчалской ЦРБ 7 пациентов.