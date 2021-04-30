Есть ли жизнь на свалке: что происходит на полигоне бытовых отходов в Гагре

Свалка бытовых отходов в селе Алахадзы Гагрского района появилась примерно в конце 1950-х годов прошлого века, и с тех пор она непрерывно разрастается.

На территории свалки в Гагре с годами появились постоянные жильцы и гости. О том, кто там поселился и чем они там занимаются, что среди мусора находят "черные копатели", почему не удается потушить пожар отходов в течение уже нескольких лет и как это мешает не только местным жителям, но и сфере туризма, читайте в материале Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Дом на свалке

Свалка эта расположена на окраине села Алахадзы на границе с селом Псахара и неподалеку от республиканской трассы. Она огорожена высокой стеной из профнастила, а на въезде стоит вышка, построенная для охраны, но она в основном пустует. Отходы туда свозятся со всего Гагрского района, а после закрытия в 2017 году по требованию местных жителей полигона в Гудауте стали привозить из Гудаутского района тоже.

© Sputnik / Томас Тхайцук Свалка огорожена высокой стеной из профнастила, а на въезде стоит вышка для охраны.

Посреди груды мусора у проезжей части установлена большая фанера с ироничной на фоне общего пейзажа надписью "мусор не бросать". Этот призыв адресован тем, кто не хочет заезжать в глубь свалки и выбрасывает свой мусор вблизи здания администрации объекта, которое для некоторых стало не просто местом работы, а домом.

Первыми на свалке нас встретили две собаки, которые, несмотря на свой угрожающий и неухоженный внешний вид, оказались довольно безобидными. Обнюхав гостей, они отошли в сторону и присели. Не обделили вниманием также местные индейки. Долго не думая, птицы запрыгнули на капот нашего служебного транспорта и не сразу среагировали на эмоциональный выпад в их сторону. Возможно, такими действиями они выразили свой протест тому, что мы слишком близко припарковались к куче крапивы, которую индейки безмятежно поедали.

© Sputnik / Томас Тхайцук Гагрская городская мусорная свалка

Из одноэтажного здания с обветшалым фасадом вышел крепкого телосложения мужчина с густой бородой. Это был 23-летний охранник свалки Хаджарат, который работает там уже два года вместе с напарником. В их задачу входит открыть ворота полигона в 6:00 и закрыть в 20:00. Также они следят, чтобы на свалку не заезжали частники без талона от Управления городского хозяйства. По его рассказу, некоторые нерадивые граждане оставляют свой мусор прямо на въезде в объект, что охрана старается пресекать. Бывали случаи, когда дело доходило до ругани и драки.

Хаджарат переехал в Гагру из Гудауты пять лет назад. Сначала он устроился на работу в цех по сортировке мусора и изготовлению из отходов тротуарной плитки, который функционировал на территории свалки с 2017 по 2018 годы. Открыл предприятие российский инвестор Александр Георгицин, но бизнес оказался убыточным, и вскоре цех закрыли, но некоторые его сотрудники, в том числе Хаджарат, свалку покидать не стали.

Хаджарат за работу получает 13 тысяч рублей в месяц. В качестве дополнительного источника заработка он вместе с коллегами выбрал разведение домашних птиц. Одна взрослая индейка на местном рынке стоит около 3,5 тысячи рублей, а за курицу или петуха дают полторы-две тысячи. Перед продажей птицы около месяца находятся в "заточении", чтобы из организма вышло все то, чем они питались на полигоне. Парень признался, что такой бизнес существенно помогает держаться на плаву, но на будущее у него другие планы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Домашние птицы живущие на свалке в Гагре

"До свалки я работал в цехе по производству бетонных блоков. Затем попал в этот цех, где делали тротуарную плитку. Платили нам в день одну тысячу рублей, это были хорошие деньги. Потом цех закрыли, а другую работу я не нашел и устроился охранником. Конечно, хочется найти какое-нибудь другое занятие, но ничего не выходит. Возможно, я вместе с друзьями уеду на заработки в Россию", - поделился он.

Хаджарат также рассказал, что пока не успел обзавестись собственной семьей, но у него много родных братьев и сестер. Всего их было десять человек, но несколько лет назад в автокатастрофе погибли две его сестры. Отец семейства не пережил такой удар и тоже вскоре скончался.

К условиям пребывания на полигоне Хаджарат уже привык. В помещении, где он живет, нет горячей воды и привычных для многих в наши дни удобств. К неприятным запахам с годами стал терпимее, но больше всего, отметил он, на свалке беспокоят пыль летом и дым от пожара, который разгорелся еще четыре года назад. Одолеть возгорание пытались пожарные, гасили водой с вертолета, закидывали землей, но все тщетно. Мусор по-прежнему тлеет на большой глубине, а над его поверхностью появляются языки пламени.

Гагрский "Клондайк"

По рассказу Хаджарата, один из его младших братьев тоже частый гость свалки. Приходит он туда для поиска цветного металла. "Прогуливаясь" вдоль груды мусора, местами достигающей в высоту до двух метров, я встретил Джульетту, которая вместе с сыном и знакомой девушкой уже собиралась уходить с полигона. "Добычей" в тот день стали полное ведро с гвоздями, около десятка тарелок и металлическая посуда.

Женщина рассказала, что приходит на свалку уже около 12 лет не по своей воле – жизнь заставила. Найденную среди мусора бумагу принимают типографии, на цветной металл тоже есть свои клиенты, посуда и другая разная утварь пригодится в хозяйстве.

"У меня пятеро детей, внук растет. Живем недалеко от свалки – через трассу. После войны было очень тяжело, и мы были вынуждены искать какой-то заработок здесь. Брат мой Галуст Яйлян погиб на войне за три дня до победы за Сухумом. Его убил снайпер. Отец и мать заболели после этого, и я за ними ухаживала до их кончины. Муж тоже болеет. До войны мы даже не знали, что здесь есть свалка, но после пришлось "узнать" об этом", - сетует Джульетта.

Она также рассказала, что ничего действительно ценного за все эти годы на свалке не нашла и обвинила в этом гастарбайтеров, работающих на коммунальные службы. Джульетта уверена, что именно они не дают доехать до полигона "дорогому" мусору. Поиски на свалке занятие не только неприятное, но и экстремальное. Нередко "посетители" находят там взрывоопасные предметы, например, боевые гранаты.

© Sputnik / Томас Тхайцук Гагрская городская мусорная свалка

"Мы нашли гранату и еще какие-то устройства, я не разбираюсь в них. Сдали правоохранительным органам. Они стали здесь появляться после того, как милиция начала проводить обыски в домах из-за незаконного хранения оружия. Видимо, люди избавляются от них таким образом", - считает Джульетта.

Неприятный "сосед"

Дом Реваза в селе Псахара расположен ближе всего к свалке. Разделяет их всего около 150 метров. Мужчина признался, что такое соседство давно стало невыносимым, но переезжать некуда.

"У меня растут дети, и этот дым, который круглый год у нас, отражается на нашем здоровье. Забор вокруг свалки не доделан, и наша скотина туда ходит, питается. Молоко это мы не пьем. Я считаю, что свалку надо закрыть или навести там порядок. Она переполнена. Раньше мусор выбрасывали дальше вниз, а сейчас он уже у дороги", - возмущен Реваз.

Его сосед Анри солидарен с такой позицией. Он подчеркнул, что находиться в столь близком расстоянии от полигона летом невозможно. Спасаясь от смога и едких запахов, приходится закрывать окна и двери. Более того, на эти неудобства также жалуются их родственники, проживающие в гагрском микрорайоне "Кемпинг".

По их словам, местные жители не раз перекрывали въезд на свалку с требованием к властям решить проблему. Около пяти лет назад поводом для очередного сбора людей стало то, что мусор по пути к полигону разлетался из бортов грузовиков и загрязнял улицы.

Пенсионер Мелик Мерсекян - один из старожилов этой части Гагры. Он вспомнил, что свалка там появилась стихийно в конце 1950-х годов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мелик Мерсекян

"Тогда эта свалка располагалась всего на одном гектаре земли, но после войны в Абхазии она стала расти. Запах и дым от нее накрывает не только наше село, но и намного дальше. Когда ветер начинает дуть с моря, все идет к нам. Ночью спать невозможно. Бороться с этим невозможно. Был период, когда мусора накопилось настолько много, что он сваливался на дорогу", - рассказал Мерсекян.

Единственным выходом из сложившейся ситуации он видит перенос свалки в место, где рядом нет жилых домов и рек.

Если псахарцы в курортный сезон не принимают туристов не из-за свалки, а отдаленности от моря, то в селе Алахадзы "дыхание" полигона наносит экономический ущерб.

Как рассказал замглавы администрации Алахадзы Мукаил Каишян, не редки случаи, когда туристы, побыв несколько дней у них на отдыхе, покидали село, не выдержав дыма, доносящегося с полигона.

Причины возгорания, отметил он, не всегда природные. Чаще всего пожары устраивают люди, которые собирают там цветной металл и другие предметы для того, чтобы не перебирать отходы.

Гагрская городская мусорная свалка © Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрская городская мусорная свалка © Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрская городская мусорная свалка © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Томас Тхайцук Гагрская городская мусорная свалка

"На днях у нас было расширенное совещание с главой Гагрского района, на котором были приняты устные решения о наведении порядка на полигоне. В первую очередь нам пообещали решить вопрос с теми людьми, которые там проживают целыми семьями, с детьми. Мы их не контролируем, мы не знаем, кто они и чем они там занимаются", - сказал Каишян.

Житель Алахадзы, юрист сельской администрации Руслан Инал-Ипа подчеркнул, что группа местных жителей готова снова перекрыть въезд на полигон, как это было годами ранее. Проблему с нелегальными жителями свалки тоже не раз пробовали решить, в том числе при помощи правоохранительных органов, но результата от этого не было.

"Там живет женщина со взрослыми детьми, у которых уже есть свои дети. До 2016 года они находились непосредственно на территории свалки, но потом самовольно захватили земельный участок поблизости. Им было отказано в оформлении участка, и они обратились к президенту Раулю Хаджимба. Они принесли нам разрешительный документ, и мы дали им земельный участок не на территории свалки, а за ее пределами рядом с дорогой и другими частными домами", - отметил Инал-Ипа.

По информации от помощника главы администрации Гагрского района Батала Берзения, общая площадь свалки на сегодняшний день составляет более двадцати гектаров. В месяц на полигон свозят около десяти тысяч кубометров мусора.

© Sputnik / Акоп Кущян Общая площадь свалки на сегодняшний день составляет более двадцати гектаров.

"Проблема этой свалки не только для района, но и для всей страны в контексте экологической безопасности. Насколько мне известно, руководители районной администрации ведут переговоры и консультации с потенциальными российскими и местными инвесторами, которые готовы открыть при полигоне мусороперерабатывающий завод и сортировочные линии. Они в этом заинтересованы. То, когда это произойдет, в каком виде и объеме это будет, скорее всего, будут решать на уровне правительства страны. Мы этого ждем", - отметил он.

Что касается семей, которые проживают на территории свалки, о чем корреспондентам Sputnik рассказали собеседники, Берзения такие факты неизвестны. То, что они живут вблизи полигона и приходят туда для поисков цветного металла, руководство района в курсе. Он также подтвердил, что эти люди зачастую становятся виновниками пожаров. Возгорания также происходят по естественным причинам, особенно, в жаркое время года.