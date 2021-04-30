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Первая партия "Спутник V" прибыла в Абхазию

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210430/1032329370/Pervaya-partiya-Sputnik-V-pribyla-v-Abkhaziyu.html

Вакцинация от коронавируса начнется в Абхазии после майских праздников, заявил министр здравоохранения Тамаз Цахнакия.

СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в Абхазию ночью 30 апреля.

"Вакцинирование будет проводиться на базе Республиканской больницы, в консультативно-поликлиническом отделении. Районные больницы должны будут высылать списки тех, кто хочет сделать вакцину, и им она будет выслана в специальных контейнерах. Вакцину можно будет сделать, только имея направление от терапевта. В первую очередь будут прививать тех, кто еще не переболел", - рассказал начальник управления обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями Минздрава Ахра Аджба.

Как отметил глава Минздрава Тамаз Цахнакия, будет издан соответствующий приказ о начале проведения вакцинации. По словам Цахнакия, в первую очередь вакцинировать будут медицинских работников, а далее по списку другие декретированные категории - педагоги, представители бюджетной сферы, силовые структуры, а после и граждане, которые не имеют противопоказаний к вакцинации.

"Перед процедурой вакцинации будет проверяться наличие антител в организме. Если человек переболел коронавирусом и у него есть антитела, он не будет подлежать вакцинации. Вакцинация будет проходить на добровольном начале, но письменное соглашение необходимо, так как человек должен знать, что возможны побочные эффекты", - уточнил министр здравоохранения.

Поставка следующей партии зависит от того, насколько успешно пройдет первая кампания по вакцинации, отметил министр.

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