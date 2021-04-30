Политическая партия "Аитайра" провела первый расширенный съезд

СУХУМ, 30 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Политическая партия "Аитайра" в пятницу, 30 апреля, провела свой первый расширенный съезд, на котором обсуждалась ситуация в республике, а также были решены организационные вопросы.

Съезд открыл председатель партии Леонид Лакербая, который напомнил присутствующим, что год назад в республике прошли президентские выборы, партия "Аитайра", которая была зарегистрирована Министерством юстиции в феврале прошлого года, поддержала кандидатуру Аслана Бжания на выборах главы государства.

"Осознаем, что несем определенную ответственность за все, что происходит в стране, а ситуация в республике непростая. Конечно, коронавирус во многом предопределил ход развития событий, при определенных издержках, особенно в информационном плане, власть предприняла серию мер как по мобилизации собственных ресурсов, так и по привлечению медиков из Российской Федерации", - подчеркнул Лакербая.

Помощь российских врачей и помощь абхазской диаспоры позволили стране справляться с ситуацией, связанной с COVID-19 не хуже, чем страны более развитые в экономическом плане, отметил он.

"И первая партия вакцины "Спутник-V" поступила в Абхазию вчера. Борьба продолжается, и многое в ней зависит от поведения населения в условиях пандемии, а значит, и от нас с вами", - сказал председатель политической партии.

© Sputnik / Авидзба Бадрак Съезд политической партии "Аитайра"

Затем он предложил почтить память тех, кто ушел из жизни в связи с болезнью, в число которых входят представители "Аитайра" – Лаврентий Миквабия и Тимур Тортия.

Леонид Лакербая коснулся и вопроса энергетики в стране, которая испытывает серьезные проблемы – по его мнению, это результат системного кризиса, длящийся не один десяток лет. "Ситуация усугублена широким внедрением технологии добычи криптовалюты в стране, в борьбе с этим необходим целый ряд мер, не задействованных ранее. Надеемся, что власть, активно работающая над выходом из ситуации, сможет изменить ее к лучшему", - отметил руководитель партии.

Также он подчеркнул, что имели место задержки по выплатам заработных плат и пенсий, при этом добавил, что значительная часть проблем идет от предыдущей власти.

"В Абхазии непростая и общественно-политическая ситуация. Без объединения общества, партий и движений для защиты интересов государства и его граждан нет нормального будущего", - заметил он.

Леонид Лакербая отметил и желание нового руководства республики преодолеть раскол в обществе, который произошел еще в 2004 году, и подчеркнул, что многие чиновники остались на своих должностях после смены власти, что говорит о том, что власть ставит во главу угла интересы государства, а не распределение должностных мест.

"Хочу напомнить, что первым шагом к объединению было предложение президента Аслана Бжания к проигравшему выборы Адгуру Ардзинба занять высокий пост в правительстве, на что последовал отказ последнего. Кто-нибудь может себе представить, чтобы прежний руководитель страны мог взять оппонента на Парад Победы в Москву. И что мы услышали в ответ? Неудовлетворенность кадровой политикой, где людей якобы освобождают от работы по политическим мотивам", - подчеркнул Лакербая.

Еще один путь к примирению в стране – предложение президента о создании Общественного совета, сказал он и, развивая мысль, отметил, что "Аитайра" готова работать со всеми политическими и общественными организациями в республике во благо государственности Абхазии.

Он также считает, что партиям и общественным организациям, поддерживающим президента, нужно идти на предстоящие в 2022 году парламентские выборы единым списком кандидатов и уже сейчас вести работу по подбору достойных кадров.

"В сегодняшнем Парламенте есть люди, которых мы готовы поддержать, и я думаю, что если мы сможем определиться с единым, если хотите, президентским списком на выборах, это позволит улучшить работу", - сказал он.

После выступили члены политической партии "Аитайра", представляющие города и районы Абхазии. В своих речах они высказывали поддержку нынешнему руководству республики и отмечали важность объединения усилий всех заинтересованных людей для преодоления сложностей стоящих перед Абхазией.

Представительница очамчырского отделения "Аитайра" Милана Цвижба проинформировала делегатов съезда о том, что будет открыто молодежное крыло организации в мае этого года, учитывая, что среди членов партии большое количество молодого поколения.

На первом съезде "Аитайра" делегаты избрали на должность заместителя председателя организации Юлиана Бобуа и выбрали 20 членов политсовета.