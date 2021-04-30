Автопарк коммунальных служб Гагры пополнился новой спецтехникой

СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Автопарк коммунальных служб Гагрского района пополнился двумя новыми мусороуборочными машинами, рассказал корреспонденту Sputnik замглавы администрации Алхас Барциц.

"Одну единицу техники марки Газель-Next в знак дружественных отношений городу подарила компания "Жемчужина Абхазии", которая осуществляет деятельность в Гагрском районе и около месяца назад за счет средств администрации была приобретена одна единица мусороуборочной техники стоимостью 3,8 миллиона рублей", - отметил Барциц.

Он добавил, что в мае и июне районная администрация планирует закупить еще по две мусороуборочные машины также за счет районного бюджета. Одну из них передадут в Пицунду. Общая стоимость около 15 миллионов рублей.

До появления новой техники в работе по уборке мусора в черте Гагры было задействовано семь автомобилей, но техника эта уже старая и часто ломается, уточнил Барциц.

"Нагрузка на них чрезмерная, особенно, в летний сезон. Тем самым, техника пришла в негодность раньше времени. Из тех семи на сегодняшний день нам удалось собрать четыре машины, и они в исправном состоянии. По плану, к концу июня у нас уже будет десять единиц техники, которые будут вывозить твердые бытовые отходы", - рассказал он.

По данным Барциц, в месяц со всего Гагрского района вывозится на полигон бытовых отходов в селе Алахадзы около десяти тысяч кубов мусора.

Замглавы администрации Гагрского района также сообщил, что функционировавшее при Управлении городского хозяйства предприятие «Комбинат по благоустройство», которое занималось уборкой города, расформировано из-за накопившихся за годы долгов во внебюджетные фонды и по зарплатам сотрудникам.

"К сожалению, за все эти годы у МУП «Комбинат по благоустройству» образовались задолженности в размере около 48 миллионов рублей. Двенадцать миллионов рублей мы уже погасили. В связи с этим руководством района было решено ликвидировать это убыточное предприятие, а оставшиеся долги администрация, как учредитель этой организации, погасит по графику в течение двух с половиной лет", - рассказал Барциц.

После ликвидации "Комбината по благоустройству" была создана МУП «Чистый город», в состав которой включили новые организации по благоустройству и озеленению Гагры, спецавтохозяйство, где будут обслуживать коммунальную технику. Также создан Единый расчетный кассовый центр.

"Раньше физлица и юрлица оплачивали коммунальные услуги отдельно. После открытия Единого расчетного кассового центра появилась единая база, которая позволяет отслеживать, какие средства туда попадают, от кого и как они будут расходоваться. Эти аккумулированные средства мы будет вкладывать в саму организацию, чтобы создать еще рабочие места, закупать спецтехнику и необходимый инвентарь для уборки города", - поделился Барциц.

Распоряжение главы Гагрской администрации Юрия Хагуш о создании предприятия «Чистый город» поддержал новый созыв депутатов Собрания Гагрского района, уточнил Барциц.