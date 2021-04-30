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Дело о тройном убийстве на набережной Сухума передано в суд

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Стрельба на набережной Сухума (39)
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На набережной Махаджиров в Сухуме у ресторана "Сан-Ремо" 22 ноября 2019 года произошла стрельба, в результате которой погибли Астамур Шамба, Алхас Авидзба и Доминика Акиртава.

СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Уголовное дело по факту тройного убийства на набережной Сухума в ноябре 2019 года передано в Верховный суд Абхазии для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. 

Как отмечают в ведомстве, организаторы банды Эрик Чкадуа, Беслан Бганба и члены банды – Дато Ахалая, Демур Ахалая и Аслан Блабба обвиняются в совершении умышленного убийства общеопасным способом Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и Доминики Акиртава и покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба, которые были совершены 22 ноября 2019 года в Сухуме на Набережной Махаджиров.

Организаторы и участники банды также обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленного уничтожения чужого имущества.

Помимо вышеуказанных эпизодов преступлений Чкадуа обвиняется в хищении транспортных средств – автомашины марки "Мерседес-Бенц" и "Lexus GX", и незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Демур Ахалая обвиняется в незаконном приобретении, хранении и перевозке группой лиц по предварительному сговору с Ахрой Джопуа огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Беслан Бганба и Аслан Блабба обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов.

Темы:
Стрельба на набережной Сухума (39)

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