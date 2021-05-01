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Диагноз COVID-19 подтвержден у 63 человек за сутки в Абхазии

© Sputnik / Илья Питалев
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1284)
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Sputnik Абхазия
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Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 14557 человек. Зарегистрировано 222 летальных случая. Выздоровели 13623 человека.

СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 63 человек из 390 протестированных за пятницу 30 апреля в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 44 человека, у 43 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 31 человек, состояние здоровья 12 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 34 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья 11 пациентов – тяжелое, в Очамчырской ЦРБ - 12, в Гагрской ЦРБ - 15, в Ткурчалской ЦРБ 5 пациентов.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1284)

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