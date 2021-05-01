"Дуэль" всадников: конноспортивные состязания прошли в селе Кутол

Скаковой сезон в Очамчырском районе открылся конноспортивными состязаниями в селе Кутол. В дисциплинах по метанию дротиков и конному футболу боролись всего две команды – из Кутола и "Кодор" из Гулрыпшского района. В заездах на разные дистанции также выступили наездники из Гудаутского района.

О том, как прошел день на ипподроме Кутола, почему участников было меньше, чем в прошлые годы, кто отметил свой день рождения в атмосфере спорта и конкуренции, какие впечатления испытали гости страны от традиционных абхазских зрелищ, а также кто победил в соренованиях, читайте в материале Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Спорт и именинники

Погода в День международной солидарности трудящихся благоволила. Солнце, по которому в Абхазии успели соскучиться за период дождливой весны, светило по-летнему ярко.

Особую радость испытывала детвора, ведь сегодня им можно было почти все. Забеги их не очень интересовали. Зато они вдоволь наелись сладостей и почти не выпускали из рук бутылки с газировкой.

До официального открытия соревнований участники состязаний, представители власти, общественности и ветераны войны в Абхазии возложили цветы к мемориалу павшим героям.

Слегка затянувшийся старт скрасил зажигательными народными танцами детский хореографический ансамбль села Кутол. Состязания начались примерно к 12:00, но люди на ипподроме стали собираться задолго до этого. Многие сумели найти удобные парковочные места, чтобы можно было наблюдать за действием, не выходя из салона автомобиля. У ипподрома дежурили две кареты скорой помощи, а за соблюдением правопорядка следили милиционеры.

Всадники готовились к предстоящей борьбе, разогревая своих скакунов прогулкой рысью вокруг зеленого поля, усыпанного желтыми лютиками. Соревнования на этом поле, где когда-то выращивали кукурузу, проводятся десятый год подряд, рассказал глава администрации села Кутол Вахтанг Кварацхелия, который 1 мая отмечает свой День рождения. Ему исполнилось 72 года.

"Десять лет назад я стал главой этого села и уже десять лет отмечаю здесь свой День рождения. Дома, конечно, тоже хорошо, но здесь я отдыхаю душой и телом. Тут все близкие мне люди, приезжают гости из Гудауты и Гагры. Помню, как мой отец впервые привел меня на ипподром в селе Лыхны и с тех пор я полюбил этот спорт. Мой отец тоже воспитывал лошадей и участвовал в скачках на 6-10 километров, но я не стал наездником", - поделился Кварацхелия.

Он также подчеркнул, что наездники из села Кутол успешно выступают не только в Абхазии, но и за ее пределами. Многих этот спорт объединил и не позволил покинуть село в сложное послевоенное время.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Видео Акоп Кущян, Марианна Кубрава «Дуэль» всадников: как прошли конноспортивные состязания в селе Кутол

Рамиль Агрба из села Эшера тоже в этот день отмечал личный праздник – ему исполнилось 84 года. Именинник признался, что отметить свой День рождения он планировал в кругу семьи дома, где его ждет праздничный стол, но друзья из России попросили их сопроводить в Кутол.

"Дома меня ждут три внука и внучка, но я не смог отказать гостям и сейчас я здесь. Когда-то я часто посещал подобные мероприятия. В советское время на них приходило больше людей, но сейчас организация мне нравится больше. Тогда не было микрофонов, динамиков и ничего не было слышно, а сейчас все в курсе происходящего на поле. Кстати говоря, мой отец тоже был жокеем и в 1936 году он взял первое место на Чемпионате Абхазии", - рассказал пенсионер.

Друг Рамиля Агрба Николай из Москвы приезжает на отдых в Абхазию с 2007 года, но на конноспортивных соревнованиях побывать ему в республике еще не доводилось. Мужчина признался, что он в восторге от обстановки на ипподроме и атмосферы, которая там царила. Даже случайно попавший ему в ногу дротик во время состязаний наездников не смог испортить ему настроение.

Ольга и Марина из Северодвинска, которые проводят свой отпуск в Абхазии впервые, узнали о предстоящих соревнованиях в отеле. Они наняли автомобиль и приехали в Кутол.

"Так как мы здесь в первый раз и вообще впервые на скачках, конечно, нам интересно все и мы каждый день куда-то ездим. Вчера, например, были на "Абхазском застолье" в селе Лыхны. Нас очень гостеприимно приняли, все было очень вкусно. Попробовали вашу мамалыгу. Оно немного своеобразное, постное, но со всеми добавками к ней – очень вкусно", - поделилась Марина.

Борьба и травмы

Организовал соревнования в Кутоле отдел по делам молодежи и спорту администрации Очамчырского района совместно с Госкомитетом по молодежи и спорту, а также с администрацией и жителями села Кутол.

В открытии скакового сезона 2021 года приняли участие две команды – из села Кутол и "Кодор" из Гулрыпшского района. Несколько жокеев приехали из Гудаутского района, чтобы выступить в заездах на дистанции.

Как рассказал глава села Вахтанг Кварацхелия, в прошлые годы в среднем выступали 4-6 команд. Такое небольшое количество команд в этот раз он связывает с пандемией коронавируса и финансовыми сложностями, вызванными этим заболеванием.

Каждое выступление команд и заезды всадников сопровождались эмоциональными выкриками и словами поддержки со стороны болельщиков. Особо это проявлялось в дисциплинах по метанию дротиков и конному футболу, во время которых не обошлось без форс-мажорных обстоятельств. Ближе к концу первого тайма конного футбола жокей на вираже упал с лошади на землю, но тут же вскочил. Скакуна без наездника, мчащегося на всех парах, умело остановил один из зрителей и подвел его к хозяину. Тот быстро вскочил на седло и поспешил на помощь товарищам.

Конноспортивные соревнования ко Дню Победы начались в Кутоле © Sputnik / Томас Тхайцук

Конноспортивные соревнования ко Дню Победы начались в Кутоле © Sputnik / Томас Тхайцук

Конноспортивные соревнования ко Дню Победы начались в Кутоле © Sputnik / Томас Тхайцук

Конноспортивные соревнования ко Дню Победы начались в Кутоле © Sputnik / Томас Тхайцук

Конноспортивные соревнования ко Дню Победы начались в Кутоле © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 5 © Sputnik / Томас Тхайцук Конноспортивные соревнования ко Дню Победы начались в Кутоле

Не секрет, что конный спорт не только зрелищный, но и травмоопасный. В борьбе за мяч легко можно получить ачаганом (ракетка - прим.) по голове или телу, а от метко брошенного дротика последствия тоже могут быть не из приятных. Медики в тот день без работы не остались. После неудачного приземления, одному из наездников понадобилась их помощь, но необходимости в госпитализации не было.

Результаты

Команды из Кутола и Гулрыпшского района вели непримиримую борьбу. Ни одна из них уступать не собиралась. Пару раз они даже схлестнулись в словесной перепалке, что не осталось без внимания судей, милиционеров и зрителей.

По результатам игр, в конном футболе памяти Омара Когония и метании дротиков, посвященное ушедшим из жизни конникам, победили кутольцы.

В забеге в честь погибших солдат в Великой Отечественной войне на два километра первое место занял жокей Виталий Агрба на скакуне, принадлежащем Эшсоу Ашуба. "Серебро" взял Саир Гунба, хозяин лошади Милор Шулумба. Третье за Иналом Голандзия, который выступал на скакуне, принадлежащего Алясу Абхазава.

В забеге памяти абхазского коневода Даура Ачба на 1800 метров победил наездник Виталий Агрба, хозяин лошади Джон Тапагуа. Второе место занял Лагиндзия Кандит на скакуне, хозяин которого Аляс Абхазава.

Третье место занял самый молодой жокей шестнадцати лет Жвания Оскар на скакуне, который дебютировал на конноспортивных соревнованиях. Выступал он на лошади Аслана Жвания.

"Мой отец раньше держал скаковых лошадей, и я с детства полюбил их, ездил. Три года назад я начал тренироваться и сегодня состоялся мой первый заезд. Коня моего зовут Красавчик. Я сам за ним ухаживаю, но это нелегко. Также у каждой лошади свой характер. Мой Красавчик, к примеру, не любит, когда его ударяют кнутом. Он больше слушается, когда даешь команды голосом", - поделился жокей.

В заезде памяти павших бойцов в Отечественной войне народа Абхазии главный кубок завоевал Агрба Виталий на лошади Беслана Барганджия. Второе место досталось Гунба Саиду, который выступил на скакуне также Беслана Барганджия. Кандит Логиндзия взял "бронзу" на лошади Джона Тапагуа.

Коневод с большим опытом Беслан Абхазава из села Кутол поделился с корреспондентом Sputnik о сложностях в воспитании лошадей. По его словам, легче вырастить пятерых детей, чем одного скакуна, как этого требует спорт.

"В первую очередь, конечно, нужно любить этих животных. Вырастить и подготовить скакуна нелегко. Сегодня это может позволить себе далеко не каждый. Удовольствие недешевое. Прокормить лошадь только сеном и овсом, не получится. Нужны витамины, которые в Абхазии не продаются и некоторых даже в России не найти", - отметил он.

Он также вспомнил, что тяжелое послевоенное время возрождением конного спорта в западной части Абхазии занимался Павел Ардзинба, а в восточной – Пантий Тапагуа. Большой вклад в это дело внес ветеран конного спорта Арду Голандзия. Сегодня конный спорт страны испытывает сложности и он нуждается в поддержке государства.