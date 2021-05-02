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Президент Абхазии поздравил патриарха Кирилла с Пасхой

© Sputnik / Сергей Пятаков
В Абхазии
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Аслан Бжания в воскресенье 2 мая поздравил всех православных христиан с Воскресением Христовым.

СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла со светлой Пасхой, сообщает пресс-служба главы государства. 

"Сердечно поздравляю Вас с Пасхой - великим праздником торжества веры и жизни, несущим добро и терпимость людям. В этот светлый праздник особенно ярко проявляется духовное единство народов Абхазии и России", - говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что "деятельность Русской Православной Церкви играет важную роль в обеспечении социальной стабильности и согласия в православном мире".

© Sputnik / Томас Тхайцук
Аслан Бжания поздравил православных христиан с Пасхой

Он пожелал православному народу России помощи Божией, крепости духа, сердечного тепла, здоровья родным и пасхального ликования, а патриарху здоровья, многих и плодотворных лет, оптимизма и благополучия.

"Убежден, что Вашими трудами и впредь будут вершиться благие дела, крепнуть и развиваться отношения дружбы и доверия между народами Абхазии и России, основанные на общих христианских ценностях", - приводятся слова поздравления. 

Православные христиане в воскресенье 2 мая отмечают Пасху — Воскресение Христово.

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