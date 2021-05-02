Ремонт дороги начался в Рицинском национальном парке

Работы в Рицинском национальном парке требуют вложений в размере тридцати миллионов тридцати тысяч рублей.

СУХУМ, 2 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Рицинском реликтовом национальном парке начались ремонтно-дорожные работы, сказал корреспонденту Sputnik директор парка Адамур Багателия.

"Это не укладка сплошного асфальта и не ямочные работы, на поврежденных участках асфальт будет вырезаться большими квадратами, после чего будем класть новый асфальт. Нагрузка на дорожное полотно увеличивается, сейчас произошел резкий скачек, только за вчерашний день Рицинский парк посетило до тысячи трехсот человек. Дорожные работы проводятся, и естественно какие-то пробки могут быть, увы, не без этого", - подчеркнул он.

Ремонтные работы проводятся на более поврежденных участках дороги – с 15 по 42 километры.

"Для проведения работ мы привлекли технику гудаутского асфальтового завода. Если погода будет благоприятной, то работы будут завершены до конца текущего месяца", - сообщил Адамур Багателия.

В марте сообщалось, что парк приобрел технику для расчистки дорог от снега и камней. Покупка нового трактора вместе с доставкой обошлась Рицинскому национальному парку в десять с половиной миллионов рублей.

Рицинский национальный реликтовый парк был создан 17 октября 1996 года на базе Рицинского заповедника. Кроме самого озера Рица, к нему также относятся Голубое озеро, Гегский водопад, озера Малая Рица и Мзы, минеральные источники в долине Ауадхара, каньоны рек Бзыбь, Гега и Юпшара. Парк занимает 390 квадратных километров.

Читайте также: