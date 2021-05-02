Враг орехотворки: в Сочи нашли способ борьбы с вредителем каштана

СУХУМ, 2 мая – Sputnik. Задействовать торимус в борьбе с орехотворкой - это наиболее подходящая естественная возможность вылечить каштан в Абхазии, сказал Sputnik заведующий лабораторией энтомологии Института экологии Академии наук Абхазии Михаил Кирия.

По его словам, торимус – естественный враг каштановой орехотворки, вредителя, который уже распространился по Бзыпскому ущелью и Мюссерским холмам и стал появляться в Сухумском районе, продвигаясь по пути произрастания каштана.

Кирия считает, что распространение торимуса в лесах Абхазии может стать выходом в сложившейся ситуации и не дать погибнуть каштану. Но, чтобы торимус вступил в "борьбу" с орехотворкой, его должно быть много, а это возможно либо в случае его постоянного выпуска в места произрастания каштана, либо нужно ждать, что он приживется в регионе и естественным путем распространиться в Абхазию. Это может занять пару лет, объяснил ученый.

"Кроме того, орехотворка родом из Юго-Восточной Азии, как и торимус. Поэтому есть вероятность, что торимус может не прижиться в субтропической среде. Тем не менее, сегодня лабораторий, которые могли бы ускорить распространение торимуса, в Абхазии нет, поэтому приходится ждать естественного распространения. Мы неоднократно озвучивали необходимость создания такой лаборатории, чтобы мы могли производить на своих площадях выпуски полезных микроорганизмов, но пока что никаких подвижек нет. Каштан находится под серьезной угрозой", - добавил Кирия.

Каштан – одна из основных лесообрабатывающих пород в Абхазии. Каштановая орехотворка, из-за которой порода оказывается под угрозой вымирания, появилась в Абхазии в 2014 году после зимних Олимпийских игр в Сочи.