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Семен Адлейба

Скончался журналист Семен Адлейба

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210503/1032344452/Skonchalsya-zhurnalist-Semen-Adleyba.html

Заслуженный журналист Абхазии Семен Адлейба проработал корреспондентом Абхазского радио более 50 лет.

СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Ушел из жизни известный абхазский радиожурналист Семен Адлейба, об этом сообщает Союз журналистов Абхазии.

Корреспондент абхазского радио Семен Адлейба
© Фото : из архива Екатерина Бебия
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Семен Адлейба - заслуженный журналист Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" (Честь и Слава) lll степени, был награжден медалью "За Отвагу". Он проработал репортером Абхазского радио более 50 лет.

С 1957 года Адлейба участвовал в национально-освободительном движении абхазского народа, в 1977 году подписал ставшее знаковым "Письмо ста тридцати" в ЦК КПСС.

В творчестве его наиболее интересовали темы, связанные с историей, памятниками архитектуры, туризмом. В беседе с корреспондентом Sputnik он признавался, что побывал в каждом уголке Абхазии, и знает месторасположение некоторых памятников, которые неизвестны даже специалистам.  

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