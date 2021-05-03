Скончался журналист Семен Адлейба

СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Ушел из жизни известный абхазский радиожурналист Семен Адлейба, об этом сообщает Союз журналистов Абхазии.

Семен Адлейба - заслуженный журналист Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" (Честь и Слава) lll степени, был награжден медалью "За Отвагу". Он проработал репортером Абхазского радио более 50 лет.

С 1957 года Адлейба участвовал в национально-освободительном движении абхазского народа, в 1977 году подписал ставшее знаковым "Письмо ста тридцати" в ЦК КПСС.

В творчестве его наиболее интересовали темы, связанные с историей, памятниками архитектуры, туризмом. В беседе с корреспондентом Sputnik он признавался, что побывал в каждом уголке Абхазии, и знает месторасположение некоторых памятников, которые неизвестны даже специалистам.

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