Проблема в финансировании: почему в Абхазии все еще нет земельного кадастра

Работы по созданию земельного кадастра в Абхазии начались в 2012 году. На сегодняшний день в республике действует Земельный кодекс советского образца.

СУХУМ, 3 мая – Sputnik. Работу по созданию земельного кадастра Абхазии планируется завершить в мае 2022 года, рассказал в интервью радио Sputnik директор государственной кадастровой палаты Абхазии Давид Ирадян.

Созданием земельного кадастра в Абхазии занялись еще в 2012 году. По словам Ирадяна, причина, по которой кадастр все еще не создан, связана с прерыванием финансирования проекта.

"В 2012-2013 годах мы сделали государственную геодезическую сеть. После этого деньги, которые были заложены, уже были профинансированы на другие мероприятия комплексного плана. Дополнительное финансирование в 2014 году мы ждали еще год и после сделали фотосъемки. В 2014 году было заложено продолжение на 2015-2016 – создание автоматизированной системы – автоматизация всех процессов, которые заложены в законе, взаимодействие между органами. К сожалению, финансирования сегодняшнего дня именно на создание самого кадастра не было, было финансирование только на материально-техническую базу", - объяснил он.

Новое финансирование поступило разработчикам лишь в декабре 2020 года, средства будут направлены на создание автоматизированной информационной системы. Работы начались в январе 2021 года и планируются к завершению в мае 2022 года.

"Это время нужно для того, чтобы создать автоматизированную систему, собрать документы, касающиеся всех объектов недвижимости на территории Абхазии, идентифицировать каждый из объектов на карте, внести полную информацию, которая сейчас есть", - отметил Ирадян.

Общая стоимость создания земельного кадастра Абхазии – 250 миллионов рублей. По мнению директора государственной кадастровой палаты, для существующего объема работ проект получился довольно бюджетным – около 27 миллионов рублей было направлено на создание с нуля геодезической сети, 25 миллионов рублей на аэросъемку, более 50 миллионов рублей на автоматизированную систему и так далее.

По мнению Ирадяна, земельный кадастр необходим в Абхазии для того, чтобы, в первую очередь, эффективно управлять территорией, понимать ее границы, границы административно-территориальных единиц, городов, сел, чего сейчас нет.

"Во-вторых – создание рыночной экономики. Кадастр – неотъемлемая ее часть. Без прозрачного реестра объекта недвижимости невозможно создание рыночной экономики. Третье – защита прав граждан на жилые помещения, которые им принадлежат. Ничего не мешает подделать документы в бумажном виде, если есть место злоупотреблению, оно случается. В создающейся информационной системе исключаются манипуляции с объектом недвижимости", - объяснил он.

Ирадян отметил, что, вопреки существующему мнению, создание кадастра напрямую не связано с продажей недвижимости иностранным гражданам. В первую очередь он защищает права людей, которые уже обладают недвижимостью.

"Чтобы принимать решение о возможности или невозможности продажи, нужно понимать, какими ресурсами мы обладаем. Если разрешат продавать, нужно защищать тех, кто купит, а в отсутствие кадастра этого сделать невозможно", - добавил он.

Работы по созданию земельного кадастра в Абхазии начались в 2012 году. В 2012-2013 году подготавливалась государственная геодезическая сеть. В 2014 году на основании решения Межправительственной комиссии между Россией и Абхазией были выделены дополнительные средства на аэрофотосъемку. На сегодняшний день в республике действует Земельный кодекс советского образца.

В 2019 году премьер-министр Абхазии Валерий Бганба на брифинге заявил, что для создания земельного кадастра Абхазии осталось запустить программное обеспечение, которое согласовывается с российской стороной.