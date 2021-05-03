В Абхазии выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом

СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию прошли еще 218 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 60 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.

В Гудаутской больнице на стационарном лечении сейчас 49 человек, 46 из них с подтвержденным ковидом. В тяжелом состоянии 31 человек, состояние здоровья 12 пациентов – средней степени тяжести.

© Sputnik / Леон Гуния COVID - 19 в Абхазии

В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 12, в Гагрской ЦРБ - 20, в Ткурчалской ЦРБ пять пациентов.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.