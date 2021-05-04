МВД Абхазии прокомментировало смерть российского блогера Выграновского

СУХУМ, 4 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Проведенная экспертиза показала, что смерть Виталия Выграновского не носит криминального характера, на теле не обнаружено следов насилия, сказал в интервью Sputnik помощник министра внутренних дел Абхазии Бадра Айба.

"Второго мая 2021 года в 08:30 утра в новоафонский отдел милиции поступил телефонный звонок об обнаружении трупа в заброшенном доме в селе Анхуа Гудаутского района. На место происшествия выехали сотрудники прокуратуры и новоафонской милиции. На месте прибытия был обнаружен труп в неестественном состоянии в результате того, что данный гражданин занимался лечебной йогой", - отметил Айба.

Виталий Выграновский вел канал на YouTube, где утверждал, что планирует продержаться 40 дней без еды и воды, о своем опыте он рассказывал также на странице "ВКонтакте". Знакомые блогера в социальных сетях написали, что Выграновский умер "на выходе из сухого голодания".

Свой эксперимент Выграновский начал в Москве в марте. На десятый день ему стало плохо, его начала "раздражать атмосфера города", поэтому он уехал в Абхазию и продолжил голодать. Блогер поделился, что на двадцатый день он почувствовал "полное очищение", а на 35-й - предсмертное состояние, но не прекратил голодовку.