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МВД Абхазии прокомментировало смерть российского блогера Выграновского

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В Абхазии
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https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210504/1032347488/MVD-Abkhazii-smert-blogera-Vygranovskogo-ne-nosit-kriminalnogo-kharaktera.html

Российский блогер Виталий Выграновский умер второго мая в Абхазии после сорокадневного голодания.

СУХУМ, 4 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Проведенная экспертиза показала, что смерть Виталия Выграновского не носит криминального характера, на теле не обнаружено следов насилия, сказал в интервью Sputnik помощник министра внутренних дел Абхазии Бадра Айба.

© Foto / ВК / Виталий Выграновский
Российский блогер умер в Абхазии после 40 дней голодания

"Второго мая 2021 года в 08:30 утра в новоафонский отдел милиции поступил телефонный звонок об обнаружении трупа в заброшенном доме в селе Анхуа Гудаутского района. На место происшествия выехали сотрудники прокуратуры и новоафонской милиции. На месте прибытия был обнаружен труп в неестественном состоянии в результате того, что данный гражданин занимался лечебной йогой", - отметил Айба. 

Виталий Выграновский вел канал на YouTube, где утверждал, что планирует продержаться 40 дней без еды и воды, о своем опыте он рассказывал также на странице "ВКонтакте". Знакомые блогера в социальных сетях написали, что Выграновский умер "на выходе из сухого голодания".

Свой эксперимент Выграновский начал в Москве в марте. На десятый день ему стало плохо, его начала "раздражать атмосфера города", поэтому он уехал в Абхазию и продолжил голодать. Блогер поделился, что на двадцатый день он почувствовал "полное очищение", а на 35-й - предсмертное состояние, но не прекратил голодовку.

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