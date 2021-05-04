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Аслан Бжания почтил память Сергея Дбар

© Foto / пресс-служба Президента Абхазии
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Во вторник 4 мая в Абхазии проходят памятные мероприятия, посвященные 75-летию со дня рождения полководца абхазской армии Сергея Дбар.

СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания возложил цветы к могиле Героя Абхазии Сергея Дбар, сообщает пресс-служба главы государства.

Легендарный полководец абхазской армии во время Отечественной войны народа Абхазии, генерал-лейтенант и один из основателей Вооруженных сил Абхазии Сергей Дбар родился 2 мая 1946 года. Во вторник 4 мая в Абхазии проходят памятные мероприятия, посвященные 75-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля. 

В церемонии возложения цветов к могиле Сергея Дбар приняли участие вице-президент Бадра Гунба, руководитель Администрации президента Алхас Квициниа, первый вице-премьер Беслан Джопуа, члены правительства, депутаты Парламента, главы городов и районов Абхазии, а также сын Сергея Платоновича Дмитрий Дбар - нынешний министр внутренних дел Абхазии.

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