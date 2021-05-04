Вечер памяти Сергея Дбар провели в Музее Боевой Славы в Сухуме

СУХУМ, 4 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вечер памяти Героя Абхазии Сергея Дбар, приуроченный к 75-летию со дня его рождения, состоялся в Государственном Музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба во вторник 4 мая.

В честь этого события в музее организовали экспозицию фотографий, относящихся к различным периодам жизни Сергея Дбар, до начала официальной части памятного вечера и по ее окончании посетители с интересом разглядывали представленные снимки.

Вечер памяти Сергея Дбар © Sputnik / Бадрак Авидзба

Вечер памяти Сергея Дбар © Sputnik / Бадрак Авидзба

Вечер памяти Сергея Дбар © Sputnik / Бадрак Авидзба 1 / 3 © Sputnik / Бадрак Авидзба Вечер памяти Сергея Дбар

В начале вечера на большом экране показали кадры фото- и видеоархива времен Отечественной войны народа Абхазии, на которых запечатлен Дбар. В одном из видео, сделанном в день освобождения Сухума 27 сентября 1993 года, Сергей Дбар сказал:"Пока идет война, я не генерал, а солдат". Выступавшие отмечали в том числе, что, будучи руководителем Генштаба Вооруженных сил Абхазии, он не прятался за спины рядовых, а вместе с ними приближал День Победы.

Первый заместитель министра обороны, генерал-полковник Беслан Цвижба в своей речи рассказал о значительном вкладе Сергея Дбар в разгром оккупантов.

"Война выдвигает своих героев – военачальников и полководцев, не была исключением и Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов. Сергей Платонович Дбар – один из наиболее талантливых полководцев Абхазии, для всех патриотов своей Родины он является символом стойкости и несгибаемости народного духа, ярко проявленными в годы войны", - подчеркнул он.

Путь, который избрал Сергей Дбар, был нелегким – это был путь служения своему народу, сказал Беслан Цвижба.

"Он никогда не искал легкой жизни. Родившись в трудовой семье, с детства познал простые и вечные истины, привычку к труду, любовь к Родине, к родным и близким", - отметил замминистра обороны.

Творцом Победы в Отечественной войне народа Абхазии был народ республики, но для реализации его усилий требовался высокий уровень военного искусства, который поддерживался полководческим талантом военачальников, сказал Цвижба.

Затем выступила вдова Героя Абхазии, государственного и военного деятеля, генерал-лейтенанта Султана Сосналиева Любовь Сосналиева, которая заметила, что на кадрах начала войны Сергей Дбар был черноволосым человеком, а на кадрах освобождения Сухума он уже был абсолютно седым.

"Война прошла через его сердце, но самое главное – выйдя из войны, не потеряв честь и достоинство офицера, достоинство абхаза, дарованную ему короткую жизнь после войны он прожил так же с честью, не замарав свою совесть. О Сергее Платоновиче Дбар у меня на всю жизнь остались самые приятные впечатления, он был настоящим абхазом, патриотом своей Родины и народа, отличным офицером и командиром", - заметила она.

На вечере памяти Сергея Дбар прозвучали песни военных лет, а также множество воспоминаний о выдающемся полководце Абхазской армии в Отечественной войне 1992-1993 годов.

Вечер памяти Героя Абхазии Сергея Дбар был организован Министерством культуры республики.

Сергей Дбар – Герой Абхазии, начальник Генерального штаба Вооруженных сил республики в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Он ушел из жизни 27 июня 2002 года. В мае 2005 года руководство страны наградило его посмертно орденом "Ахьдз-Апша" I степени. В указе, подписанном бывшим в то время президентом страны Сергеем Багапш, говорится, что Сергей Дбар отмечен высшей государственной наградой за "выдающиеся заслуги в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и активное участие в общественно-политической жизни Республики Абхазия".

В Абхазии чтят память Сергея Дбар. Одна из центральных улиц Сухума была названа его именем. В парке Боевой Славы в Сухуме установлен его бюст, также Гудаутский музей Отечественной войны народа Абхазии носит имя генерала Дбар.