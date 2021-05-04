Коронавирус диагностирован у 49 человек в Абхазии за сутки

За все время эпидемии коронавирусной инфекции в Абхазии зарегистрировано свыше 14,5 тысячи случаев заражения.

СУХУМ, 4 мая - Sputnik. За прошедшие сутки на наличие коронавирусной инфекции проверили 211 человек, положительный тест на COVID-19 получили 49 из них, сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

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В настоящее время в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 46 человек, у 45 из которых диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 31 человек, состояние здоровья 14 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов с подтвержденным COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 12, в Гагрской ЦРБ - 18, в Ткурчалской ЦРБ пять пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 14666 человек. Выздоровели 13660 человек. Зарегистрировано 222 летальных случая.