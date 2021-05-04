Родные и друзья Ахры Авидзба собрались у здания СГБ Абхазии

СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Родные и друзья Ахры Авидзба собрались у здания Службы государственной безопасности Абхазии во вторник 4 мая. Они ждут освобождения Авидзба, срок ареста которого истекает 5 мая в 00:00.

Срок содержания под стражей Ахры Авидзба заканчивается 5 мая согласно решению Сухумского городского суда от 2 апреля. При этом адвокат Ахры Авидзба Инга Габилая отмечает, что после того, как 29 апреля дело было передано в Гулрыпшский районный суд, нахождение Авидзба под стражей продлили.

"Суд вынес постановление, в котором указал, что нужно оставить меру пресечения без изменения, но я убеждена в том, что это незаконно, потому что в Уголовно-процессуальном кодексе четко прописано, что после направления уголовного дела в суд, в течение трех суток прокуратура обязана выйти с ходатайством в суд и суд должен его рассмотреть", - сказала Инга Габилая.

Без ходатайства прокурора судья не может продлить меру пресечения, фактически он продлил меру пресечения непонятно на какой срок, просто написал – оставить без изменения, отметила защитник.

"Я считаю, что это незаконно, и не только я, многие юристы считают так же: не может человек сидеть без суда и следствия, автоматически после направления уголовного дела в суд возникают какие-то шесть месяцев нахождения под стражей. Но практика такова, что так им удобно, но это неправильно, по идее, сегодня у правоохранителей есть документ, согласно которому Ахра Авидзба может находиться под заключением до 5 мая", - заметила Инга Габилая.

Она отметила, что первое заседание суда по делу Ахры Авидзба назначено на 12 мая.

В Генеральной прокуратуре республики сообщили, что дело находится в суде, поэтому суд, принимая дело, выносит постановление и решает вопрос, связанный с мерой пресечения. Генпрокуратура не прокомментировала вопрос о том, отпустят ли Ахру Авидзба 5 мая в 00:00.

Родственницы Ахры Авидзба заявили, что начнут акцию голодовки если его не отпустят на свободу с истечением срока задержания.

Ахра Авидзба и его охранники обвиняются в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенным группой лиц по предварительному сговору. По информации СГБ Абхазии, они планировали принять участие в попытке государственного переворота.