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Министр внутренних дел Абхазии вышел к родственникам Ахры Авидзба

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В Абхазии
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Темы:
Задержание Ахры Авидзба (34)
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Sputnik Абхазия
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Родные и друзья Ахры Авидзба, срок ареста которого истекает 5 мая, собрались у здания СГБ Абхазии в ожидании его выхода на свободу.

СУХУМ, 5 мая - Sputnik. Собравшиеся у здания СГБ родственники и друзья Ахры Авидзба переместились к зданию МВД Абхазии с требованием объяснить, на каком основании он удерживается в заключении с учетом того, что срок его ареста истек.

К собравшимся вышел министр внутренних дел Дмитрий Дбар. Он сказал, что Гулрыпшский районный суд, которому было передано дело, вынес постановление о продлении срока ареста.

© Sputnik
Родные и друзья Ахры Авидзба собрались у здания СГБ Абхазии

Министр добавил также, что правоохранительные органы выполняют решение суда, если суд примет решение об освобождении Ахры Авидзба, то он выйдет на свободу.

Родные и друзья Ахры Авидзба собрались у здания Службы государственной безопасности Абхазии во вторник вечером. Они ждут освобождения Авидзба, срок ареста которого истек 5 мая в 00:00.

Авидзба и его охранники обвиняются в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов по предварительному сговору.

Темы:
Задержание Ахры Авидзба (34)

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