Акция в поддержку Ахры Авидзба длится в Сухуме уже три часа

СУХУМ, 5 мая - Sputnik. Акция в поддержку задержанного Ахры Авидзба, начавшаяся у здания СГБ в 23:00, а затем переместившаяся к МВД, продолжается.

Родственники заявили, что будут ждать освобождения Ахры Авидзба, так как срок его ареста истек в 00:00 пятого мая, согласно решению Сухумского городского суда от второго апреля.

Родные и друзья Авидзба потребовали показать им заключенного и дать возможность поговорить с ним. Несколько женщин заявили, что будут стоять у ворот МВД и блокировать движение служебного транспорта, также они сообщили, что объявят голодовку в знак протеста, если Ахра Авидзба останется под стражей.

По истечении около двух часов с начала акции, по словам жены Ахры Авидзба Юлии, несколько представителей фамилии Авидзба прошли к СГБ с тем чтобы поговорить с заключенным и встретиться с председателем СГБ Робертом Киут.

Сейчас обстановка у МВД и СГБ спокойная, собравшиеся не предпринимают незаконных действий.

Адвокат Ахры Авидзба Инга Габилая не согласна с решением Гулрыпшского суда о продлении меры пресечения в виде ареста. Она считает, что суд вынес постановление, в котором указал, что нужно оставить меру пресечения без изменения, тогда как в Уголовно-процессуальном кодексе четко прописано, что после направления уголовного дела в суд, в течение трех суток прокуратура обязана выйти с ходатайством, и суд должен его рассмотреть.

"Без ходатайства прокурора судья не может продлить меру пресечения, фактически он продлил меру пресечения непонятно на какой срок, просто написал – оставить без изменения, отметила защитник.

Спустя некоторое время собравшиеся переместились к зданию МВД и потребовали объяснений того, почему Ахра Авидзба все еще удерживается в заключении.

К собравшимся вышел глава МВД Абхазии Дмитрий Дбар. Министр сказал, что правоохранительные органы выполняют решение суда, если суд примет решение об освобождении Ахры Авидзба, то он выйдет на свободу.

Экс-помощник президента Абхазии, командир бригады "Пятнашка" и герой ДНР Ахра Авидзба и его охранники были задержаны 4 марта. Они обвиняются в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенным группой лиц по предварительному сговору. По информации СГБ Абхазии, они планировали принять участие в попытке государственного переворота.