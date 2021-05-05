Сухумский суд приговорил Бориса Ачба к семи годам лишения свободы

СУХУМ, 5 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Сухумский городской суд признал Бориса Ачба виновным в хищении бюджетных средств в особо крупном размере и приговорил его к семи годам заключения под стражу, с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима и конфискацией имущества, сообщает корреспондент с места события.

Судья Сухумского городского суда Мадина Чанба отметила, что совершенное Борисом Ачба преступление относится к категории тяжких и отбывание наказания в виде домашнего ареста невозможно.

Адвокат Бориса Ачба отметила, что не согласна с решением суда и будет обжаловать его в Верховном суде.

В срок отбывания наказания будет зачтено содержание Бориса Ачба под стражей в период с 18 июня по 14 июля 2020 года и нахождение его под домашним арестом в период с 15 июля по 4 мая 2021 года.

По версии обвинения, Борис Ачба, являясь генеральным директором РУП "Абхазавтодор", используя свое служебное положение, имея умысел на хищение чужого имущества – бюджетных средств в особо крупном размере путем обмана 27 февраля 2017 года составил письмо на имя действующего тогда президента Рауля Хаджимба, в котором отразил несоответствующие действительности сведения.

По этим сведениям, по версии следствия, Борис Ачба обратился к главе государства, сообщив, что из-за погодных условий, паводков в октябре-ноябре 2016 года и снегопадов в январе-феврале 2017 года автомобильные и железнодорожные мостовые переходы на реках Аапста и Хыпста находятся под угрозой разрушения.

После этого из президентского фонда Ачба получил денежные средства в размере 19 471 162 рубля, которые впоследствии похитил путем составления заведомо ложных документов, якобы свидетельствующих о выполнении работ, заключив контракт с ООО "ЮгСтройКомплект", учредителем которого является вымышленное лицо по фамилии Филимонов.

Действия Бориса Ачба предварительным следствием квалифицированы по части 4 статьи 156 (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере) Уголовного кодекса Абхазии.

Ранее в отношении Бориса Ачба была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в связи с установленными у него медицинскими противопоказаниями для содержания под стражей. Габилая обратилась к суду с просьбой, в случае вынесения обвинительного приговора учесть, что Ачба страдает сахарным диабетом и гипертонической болезнью, что входит в перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей.

Борис Ачба занимал должность замруководителя Госкомпании "Абхазавтодор" с 2014 по 2016 год. В 2016 году возглавил организацию.

С 1994 по 2007 год Ачба был начальником Жилищного управления и заместителем главы администрации Сухума. В 2007 году Ачба был уволен. Его подозревали в злоупотреблении служебным положением, нецелевом расходовании бюджетных средств, хищении государственного имущества в особо крупных размерах. По итогам судебного разбирательства Борису Ачба был назначен условный срок.