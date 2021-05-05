Минпросвещения Абхазии не намерено ограничивать работу школ из-за COVID-19

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по состоянию на 5 мая составляет 14666 человек. Выздоровели 13660 человек. Зарегистрировано 222 летальных случая.

СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Ограничивать работу школ Абхазии из-за COVID-19 не планируется, сказал в интервью радио Sputnik пресс-секретарь Министерства просвещения и языковой политики Аслан Кутелия.

"Безусловно, мы наблюдаем увеличение количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией, при этом будет неверно сказать, что школы охвачены COVID-19. Есть отдельные случаи, в основном в столице Абхазии, в Гагрском и Очамчырском районах, в других районах также есть заболевшие, но в меньшем количестве", - отметил он.

Кутелия напомнил, что учебный процесс в школах Абхазии продлится до 25 июня с учетом того, что учебные заведения были закрыты на карантин. Он подчеркнул, что большая часть школьной программы из-за этого оставалась неосвоенной.

"Учителя оптимизируют учебную программу и преподносят ее школьникам и, по оценкам специалистов, времени до 25 июня, чтобы школы освоили программу, достаточно", - добавил Аслан Кутелия.

По его словам, вопросу безопасности в школах уделяется должное внимание, во всех учебных заведениях достаточное количество антисептиков, масок и градусников. Контроль за безопасностью осуществляет Министерство просвещения, работники которого посещают школы и проверяют наличие всего необходимого, заметил он.