Прогноз погоды в Абхазии на четверг 6 мая

СУХУМ, 5 мая - Sputnik. В четверг 6 мая в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление будет медленно повышаться.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +18°С до +23°С.

Температура морской воды от +14°С до +15°С.

Волнение морской воды значительное и умеренное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70–90%.