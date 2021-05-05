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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 6 мая

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (84)
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Sputnik Абхазия
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Территория Черноморского побережья Абхазии окажется в малоградиентном барическом поле пониженного давления.

СУХУМ, 5 мая - Sputnik. В четверг 6 мая в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление будет медленно повышаться.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С,  днем от +18°С до +23°С.

Температура морской воды от +14°С до +15°С.

Волнение морской воды значительное и умеренное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70–90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (84)

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